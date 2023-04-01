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У Киево-Печерской лавры собираются люди - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
20:10 01.04.2023 (обновлено: 20:25 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/lyudi-1862395679.html
У Киево-Печерской лавры собираются люди
У Киево-Печерской лавры собираются люди - РИА Новости, 01.04.2023
У Киево-Печерской лавры собираются люди
Все больше людей приходят к Киево-Печерской лавре, пока в Шевченковском суде рассматривается вопрос о мере пресечения ее наместнику митрополиту Вышгородскому и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:10
2023-04-01T20:25
религия
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
в мире
украина
украинская православная церковь
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Все больше людей приходят к Киево-Печерской лавре, пока в Шевченковском суде рассматривается вопрос о мере пресечения ее наместнику митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), следует из видеозаписей, предоставленных очевидцами РИА Новости.Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля, из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал его принудительный привод. Утром в субботу митрополит Павел заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.Защитники Киево-Печерской лавры, как следует из видеозаписей, с помощью усилителей читают акафист преподобным отцам Киево-Печерским, их пытаются перекричать осаждающие лавру сторонники раскольников, скандирующие "Геть московского попа!". Одна из прихожан крестит иконой стоящих перед ней молодых людей с черно-красным флагом Украинской повстанческой армии*.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230328/upts-1861231666.html
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РИА Новости
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ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, в мире, украина, украинская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, В мире, Украина, Украинская православная церковь
У Киево-Печерской лавры собираются люди

К Киево-Печерской лавре приходят люди во время заседания о мере пресечения ее наместнику

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Все больше людей приходят к Киево-Печерской лавре, пока в Шевченковском суде рассматривается вопрос о мере пресечения ее наместнику митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), следует из видеозаписей, предоставленных очевидцами РИА Новости.
Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля, из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал его принудительный привод. Утром в субботу митрополит Павел заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Защитники Киево-Печерской лавры, как следует из видеозаписей, с помощью усилителей читают акафист преподобным отцам Киево-Печерским, их пытаются перекричать осаждающие лавру сторонники раскольников, скандирующие "Геть московского попа!". Одна из прихожан крестит иконой стоящих перед ней молодых людей с черно-красным флагом Украинской повстанческой армии*.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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