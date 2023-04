Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь

https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) после предъявления ему подозрений и начала обысков у него дома заявил, что расценивает происходящее как гонения на церковь, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами из Лавры. Ранее Павел сообщил, что ему предъявлены подозрения в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании" и готовящихся обысках у него дома. Очевидцы происходящего сообщили РИА Новости, что обыски в доме наместника лавры уже начались. "Молитесь, просите у бога милости, чтобы люди знали: церковь гонят. Ни за что и ни про что. Гонят лавру", - заявил митрополит. Павел упомянул о присутствовавших в пятницу на территории лавры провокаторах с сатанинской символикой. "Вчера были молодые люди, больше ста человек, у которых на футболках было написано "Послушайте сатану... пообщаемся с сатаной" - вот это они сегодня, наверное, вменяют нам, что не нужно делать", - заявил митрополит. Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о присутствии сатанистов среди собравшихся у лавры сторонников изгнания из нее монахов, опубликовав фото смеющегося мужчины в черной толстовке с пентаграммами и надписью на английском "Есть ли у вас минутка, чтобы поговорить о нашем господе и спасителе сатане?" ("Do you have a moment to talk about our lord & savior satan?") Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

