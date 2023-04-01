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Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
10:04 01.04.2023 (обновлено: 10:19 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь - РИА Новости, 01.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) после предъявления ему подозрений и начала обысков у него дома заявил, что расценивает происходящее... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:04
2023-04-01T10:19
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) после предъявления ему подозрений и начала обысков у него дома заявил, что расценивает происходящее как гонения на церковь, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами из Лавры. Ранее Павел сообщил, что ему предъявлены подозрения в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании" и готовящихся обысках у него дома. Очевидцы происходящего сообщили РИА Новости, что обыски в доме наместника лавры уже начались. "Молитесь, просите у бога милости, чтобы люди знали: церковь гонят. Ни за что и ни про что. Гонят лавру", - заявил митрополит. Павел упомянул о присутствовавших в пятницу на территории лавры провокаторах с сатанинской символикой. "Вчера были молодые люди, больше ста человек, у которых на футболках было написано "Послушайте сатану... пообщаемся с сатаной" - вот это они сегодня, наверное, вменяют нам, что не нужно делать", - заявил митрополит. Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о присутствии сатанистов среди собравшихся у лавры сторонников изгнания из нее монахов, опубликовав фото смеющегося мужчины в черной толстовке с пентаграммами и надписью на английском "Есть ли у вас минутка, чтобы поговорить о нашем господе и спасителе сатане?" ("Do you have a moment to talk about our lord &amp; savior satan?") Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/korpus-1862321053.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь

Митрополит Павел назвал ситуацию с Киево-Печерской лаврой гонениями на церковь

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) после предъявления ему подозрений и начала обысков у него дома заявил, что расценивает происходящее как гонения на церковь, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами из Лавры.
Ранее Павел сообщил, что ему предъявлены подозрения в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании" и готовящихся обысках у него дома. Очевидцы происходящего сообщили РИА Новости, что обыски в доме наместника лавры уже начались.
"Молитесь, просите у бога милости, чтобы люди знали: церковь гонят. Ни за что и ни про что. Гонят лавру", - заявил митрополит.
Павел упомянул о присутствовавших в пятницу на территории лавры провокаторах с сатанинской символикой.
"Вчера были молодые люди, больше ста человек, у которых на футболках было написано "Послушайте сатану... пообщаемся с сатаной" - вот это они сегодня, наверное, вменяют нам, что не нужно делать", - заявил митрополит.
Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о присутствии сатанистов среди собравшихся у лавры сторонников изгнания из нее монахов, опубликовав фото смеющегося мужчины в черной толстовке с пентаграммами и надписью на английском "Есть ли у вас минутка, чтобы поговорить о нашем господе и спасителе сатане?" ("Do you have a moment to talk about our lord & savior satan?")
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Украинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел
Вчера, 09:57
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
31 марта, 21:01
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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