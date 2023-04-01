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Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.04.2023
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12:44 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/kuvshinnikov-1862340973.html
Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации
Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.04.2023
Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приехал в зону проведения спецоперации и передал бойцам гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:44
2023-04-01T12:44
общество
вологодская область
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приехал в зону проведения спецоперации и передал бойцам гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба главы региона. "Вологодским военнослужащим, которые отдают долг Родине в зоне СВО, доставлены две фуры оборудования, а также вещи первой необходимости и продукты питания. Гуманитарную миссию возглавил губернатор Олег Кувшинников", - говорится в сообщении. Отмечается, что до подразделения, в котором проходят службу жители Вологодской области, пришлось добираться несколько суток - сказались особые погодные условия на федеральной трассе "Дон". Несмотря на все сложности, гуманитарный груз был доставлен до места назначения. Эта партия гуманитарного груза была сформирована на основании просьб командиров подразделения, где проходят службу жители Вологодской области. Кроме вещей первой необходимости, было доставлено 7 дизельных генераторов, оргтехника с запасом расходных материалов, строительный и рабочий инструмент. По словам Кувшинникова, правительство Вологодской области продолжит оказывать поддержку, отправлять гуманитарную помощь в зону СВО. Отмечается, что это уже третья поездка губернатора Вологодской области в зону специальной военной операции. Всего с начала проведения СВО в регионе было собрано более 1600 единиц инженерного оборудования. Это тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, бинокли, бронежилеты, средства связи, радиостанции, квадрокоптеры и т.д. Кроме того, было отправлено более 700 тонн грузов: обувь и обмундирование, топливные брикеты, бензогенераторы, печи, газовые горелки, бензопилы, шанцевый инструмент, свечи, батарейки, запчасти, раскладушки, продукты питания и медикаменты. В зону СВО отвезли более 1000 кубометров пиломатериалов, передали 9 автомобилей и более 4 тысяч адресных посылок.
https://ria.ru/20221227/svo-1841577615.html
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общество, вологодская область, олег кувшинников
Общество, Вологодская область, Олег Кувшинников
Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации

Глава Вологодской области привез бойцам в зону спецоперации снаряжение и теплогенераторы

© Фото : Фото пресс-службы губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников с бойцами в зоне проведения спецоперации
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с бойцами в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с бойцами в зоне проведения спецоперации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приехал в зону проведения спецоперации и передал бойцам гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба главы региона.
"Вологодским военнослужащим, которые отдают долг Родине в зоне СВО, доставлены две фуры оборудования, а также вещи первой необходимости и продукты питания. Гуманитарную миссию возглавил губернатор Олег Кувшинников", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что до подразделения, в котором проходят службу жители Вологодской области, пришлось добираться несколько суток - сказались особые погодные условия на федеральной трассе "Дон". Несмотря на все сложности, гуманитарный груз был доставлен до места назначения.
«
"Вологодская область сегодня привезла в наше именное подразделение большое количество гуманитарного груза. Мы привезли снаряжение, шанцевый инструмент, дрова, топливные брикеты, пеллеты для отопления блиндажей и землянок. Кроме того, мы доставили теплогенераторы, печки-буржуйки, теплые вещи – носки, нательное белье, а еще сокольскую сгущенку, тушенку, мед, шоколад. Вологодская область каждую неделю формирует гуманитарные грузы, для того чтобы помочь всем нашим землякам, которые проходят службу в зоне СВО. Сюда регулярно приезжают главы городов, округов", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
Эта партия гуманитарного груза была сформирована на основании просьб командиров подразделения, где проходят службу жители Вологодской области. Кроме вещей первой необходимости, было доставлено 7 дизельных генераторов, оргтехника с запасом расходных материалов, строительный и рабочий инструмент.
«
"Ребятам, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, очень важно понимать, что дома не оставлены без внимания их семьи. Рассказал военнослужащим о тех мерах поддержки, которые приняты в нашем регионе: о социальных паспортах, о бесплатном дополнительном образовании, об организации отдыха для детей и так далее. Вручил памятные подарки правительства региона трем солдатам, которые наиболее отличились во время проведения СВО. Передал всем нашим ребятам свежие выпуски газеты "Красный север", чтобы они могли почитать новости из дома. Передал письма от вологодских школьников, в которых дети желают солдатам поскорее вернуться с победой домой", - сказал губернатор.
По словам Кувшинникова, правительство Вологодской области продолжит оказывать поддержку, отправлять гуманитарную помощь в зону СВО.
Отмечается, что это уже третья поездка губернатора Вологодской области в зону специальной военной операции. Всего с начала проведения СВО в регионе было собрано более 1600 единиц инженерного оборудования. Это тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, бинокли, бронежилеты, средства связи, радиостанции, квадрокоптеры и т.д. Кроме того, было отправлено более 700 тонн грузов: обувь и обмундирование, топливные брикеты, бензогенераторы, печи, газовые горелки, бензопилы, шанцевый инструмент, свечи, батарейки, запчасти, раскладушки, продукты питания и медикаменты. В зону СВО отвезли более 1000 кубометров пиломатериалов, передали 9 автомобилей и более 4 тысяч адресных посылок.
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ОбществоВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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