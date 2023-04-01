https://ria.ru/20230401/kuvshinnikov-1862340973.html

Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации

Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.04.2023

Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приехал в зону проведения спецоперации и передал бойцам гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:44

2023-04-01T12:44

2023-04-01T12:44

общество

вологодская область

олег кувшинников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приехал в зону проведения спецоперации и передал бойцам гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба главы региона. "Вологодским военнослужащим, которые отдают долг Родине в зоне СВО, доставлены две фуры оборудования, а также вещи первой необходимости и продукты питания. Гуманитарную миссию возглавил губернатор Олег Кувшинников", - говорится в сообщении. Отмечается, что до подразделения, в котором проходят службу жители Вологодской области, пришлось добираться несколько суток - сказались особые погодные условия на федеральной трассе "Дон". Несмотря на все сложности, гуманитарный груз был доставлен до места назначения. Эта партия гуманитарного груза была сформирована на основании просьб командиров подразделения, где проходят службу жители Вологодской области. Кроме вещей первой необходимости, было доставлено 7 дизельных генераторов, оргтехника с запасом расходных материалов, строительный и рабочий инструмент. По словам Кувшинникова, правительство Вологодской области продолжит оказывать поддержку, отправлять гуманитарную помощь в зону СВО. Отмечается, что это уже третья поездка губернатора Вологодской области в зону специальной военной операции. Всего с начала проведения СВО в регионе было собрано более 1600 единиц инженерного оборудования. Это тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, бинокли, бронежилеты, средства связи, радиостанции, квадрокоптеры и т.д. Кроме того, было отправлено более 700 тонн грузов: обувь и обмундирование, топливные брикеты, бензогенераторы, печи, газовые горелки, бензопилы, шанцевый инструмент, свечи, батарейки, запчасти, раскладушки, продукты питания и медикаменты. В зону СВО отвезли более 1000 кубометров пиломатериалов, передали 9 автомобилей и более 4 тысяч адресных посылок.

https://ria.ru/20221227/svo-1841577615.html

https://ria.ru/20221226/azarov-1841318370.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вологодская область, олег кувшинников