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Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 01.04.2023
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01:19 01.04.2023 (обновлено: 02:17 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/kabmin-1862300134.html
Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС
Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 01.04.2023
Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года признается утратившим силу перечень населенных пунктов, находящихся в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:19
2023-04-01T02:17
россия
михаил мишустин
чернобыльская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года признается утратившим силу перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.Другим распоряжением правительства утверждается иной перечень населенных пунктов. Отмечается, что изменения вводятся "в соответствии со статьей 7 закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и с учетом изменения радиационной обстановки и других факторов".В постановлении правительства РФ от 8 октября 2015 года утверждался перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перечень состоит из четырех блоков, в которых указаны населенные пункты, входящие в зону отчуждения, зону отселения, зону проживания с правом на отселение и зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.В новом перечне, который также вступит в силу с 1 января 2024 года, населенные пункты в Брянской области, относящиеся к зонам отчуждения и отселения, не изменились.По определению МЧС России, зона отчуждения - это территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно отселяется проживающее на ней население.
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россия, михаил мишустин, чернобыльская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область
Россия, Михаил Мишустин, Чернобыльская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область
Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС

Кабмин с 2024 года уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года признается утратившим силу перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорится в документе.
Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Другим распоряжением правительства утверждается иной перечень населенных пунктов. Отмечается, что изменения вводятся "в соответствии со статьей 7 закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и с учетом изменения радиационной обстановки и других факторов".
В постановлении правительства РФ от 8 октября 2015 года утверждался перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перечень состоит из четырех блоков, в которых указаны населенные пункты, входящие в зону отчуждения, зону отселения, зону проживания с правом на отселение и зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.
В новом перечне, который также вступит в силу с 1 января 2024 года, населенные пункты в Брянской области, относящиеся к зонам отчуждения и отселения, не изменились.
По определению МЧС России, зона отчуждения - это территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно отселяется проживающее на ней население.
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РоссияМихаил МишустинЧернобыльская АЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская область
 
 
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