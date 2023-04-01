https://ria.ru/20230401/kabmin-1862300134.html

Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС

Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 01.04.2023

Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года признается утратившим силу перечень населенных пунктов, находящихся в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T01:19

2023-04-01T01:19

2023-04-01T02:17

россия

михаил мишустин

чернобыльская аэс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года признается утратившим силу перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.Другим распоряжением правительства утверждается иной перечень населенных пунктов. Отмечается, что изменения вводятся "в соответствии со статьей 7 закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и с учетом изменения радиационной обстановки и других факторов".В постановлении правительства РФ от 8 октября 2015 года утверждался перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перечень состоит из четырех блоков, в которых указаны населенные пункты, входящие в зону отчуждения, зону отселения, зону проживания с правом на отселение и зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.В новом перечне, который также вступит в силу с 1 января 2024 года, населенные пункты в Брянской области, относящиеся к зонам отчуждения и отселения, не изменились.По определению МЧС России, зона отчуждения - это территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно отселяется проживающее на ней население.

https://ria.ru/20230118/chaes-1845774265.html

россия

брянская область

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россия, михаил мишустин, чернобыльская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область