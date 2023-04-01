Кабмин уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС
Кабмин с 2024 года уточнит список населенных пунктов, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС
Чернобыльская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года признается утратившим силу перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорится в документе.
Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Другим распоряжением правительства утверждается иной перечень населенных пунктов. Отмечается, что изменения вводятся "в соответствии со статьей 7 закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и с учетом изменения радиационной обстановки и других факторов".
В постановлении правительства РФ от 8 октября 2015 года утверждался перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перечень состоит из четырех блоков, в которых указаны населенные пункты, входящие в зону отчуждения, зону отселения, зону проживания с правом на отселение и зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.
В новом перечне, который также вступит в силу с 1 января 2024 года, населенные пункты в Брянской области, относящиеся к зонам отчуждения и отселения, не изменились.
По определению МЧС России, зона отчуждения - это территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно отселяется проживающее на ней население.