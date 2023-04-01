https://ria.ru/20230401/elektrotransport-1862322836.html
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта - РИА Новости, 01.04.2023
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта
Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:07
2023-04-01T10:07
2023-04-01T13:39
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий, сообщили в Telegram-канале кабмина.Субсидии на условиях софинансирования получат в 2023–2025 годах десять субъектов, значительная часть транспортной инфраструктуры которых нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.Средства направят на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.
https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта в регионах