https://ria.ru/20230401/elektrotransport-1862322836.html

Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта

Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта - РИА Новости, 01.04.2023

Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта

Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:07

2023-04-01T10:07

2023-04-01T13:39

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957047_0:93:2971:1764_1920x0_80_0_0_7905275664f94a1198a8369f43ae661b.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий, сообщили в Telegram-канале кабмина.Субсидии на условиях софинансирования получат в 2023–2025 годах десять субъектов, значительная часть транспортной инфраструктуры которых нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.Средства направят на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.

https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин