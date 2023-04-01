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Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта - РИА Новости, 01.04.2023
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10:07 01.04.2023 (обновлено: 13:39 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/elektrotransport-1862322836.html
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта - РИА Новости, 01.04.2023
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта
Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:07
2023-04-01T13:39
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий, сообщили в Telegram-канале кабмина.Субсидии на условиях софинансирования получат в 2023–2025 годах десять субъектов, значительная часть транспортной инфраструктуры которых нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.Средства направят на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.
https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта

Правительство выделило 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта в регионах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус во время подзарядки
Электробус во время подзарядки - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электробус во время подзарядки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий, сообщили в Telegram-канале кабмина.
«

"Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отметили в ведомстве.

Субсидии на условиях софинансирования получат в 2023–2025 годах десять субъектов, значительная часть транспортной инфраструктуры которых нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.
Средства направят на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте
29 марта, 21:48
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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