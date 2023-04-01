https://ria.ru/20230401/deklaratsiya-1862313754.html

Все депутаты Госдумы задекларировали доходы

Все депутаты Госдумы задекларировали доходы - РИА Новости, 01.04.2023

Все депутаты Госдумы задекларировали доходы

Все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:51

2023-04-01T08:51

2023-04-01T08:51

россия

отари аршба

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба. "Депутаты Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", - сказал он парламентским журналистам. По словам Аршбы, обнаружившие в представленных ими сведениях неточности и ошибки, вправе до 1 мая представить в Комиссию уточненные сведения. Ранее Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230323/deklaratsii-1860124029.html

https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, отари аршба, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, экономика