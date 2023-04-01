Рейтинг@Mail.ru
Все депутаты Госдумы задекларировали доходы - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/deklaratsiya-1862313754.html
Все депутаты Госдумы задекларировали доходы
Все депутаты Госдумы задекларировали доходы - РИА Новости, 01.04.2023
Все депутаты Госдумы задекларировали доходы
Все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:51
2023-04-01T08:51
россия
отари аршба
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба. "Депутаты Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", - сказал он парламентским журналистам. По словам Аршбы, обнаружившие в представленных ими сведениях неточности и ошибки, вправе до 1 мая представить в Комиссию уточненные сведения. Ранее Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230323/deklaratsii-1860124029.html
https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, отари аршба, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, экономика
Россия, Отари Аршба, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Экономика
Все депутаты Госдумы задекларировали доходы

Все депутаты Госдумы задекларировали доходы до 1 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.
"Депутаты Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", - сказал он парламентским журналистам.
По словам Аршбы, обнаружившие в представленных ими сведениях неточности и ошибки, вправе до 1 мая представить в Комиссию уточненные сведения.
Ранее Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Совфеде рассказали, как будут публиковать декларации о доходах сенаторов
23 марта, 16:23
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
14 марта, 12:37
 
РоссияОтари АршбаВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала