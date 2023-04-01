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В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2023
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11:03 01.04.2023 (обновлено: 11:04 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/covid-19-1862328524.html
В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировано 1164 человека с COVID-19, выздоровели 12 284 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:03
2023-04-01T11:04
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализировано 1164 человека с COVID-19, выздоровели 12 284 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 1 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1164 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11%... Выздоровели за сутки 12 284 человека, или на 5,3% меньше в сравнении с 31 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в десяти регионах.Всего за сутки в России выявили 9946 случаев заболевания, умерли 36 человек, сообщили в оперативном штабе."Выявлены 9946 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 9946 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализировано 1164 человека с COVID-19, выздоровели 12 284 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1164 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11%... Выздоровели за сутки 12 284 человека, или на 5,3% меньше в сравнении с 31 марта", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в десяти регионах.
Всего за сутки в России выявили 9946 случаев заболевания, умерли 36 человек, сообщили в оперативном штабе.
"Выявлены 9946 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
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