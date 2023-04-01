https://ria.ru/20230401/covid-19-1862328524.html

В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировано 1164 человека с COVID-19, выздоровели 12 284 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:03

2023-04-01T11:03

2023-04-01T11:04

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализировано 1164 человека с COVID-19, выздоровели 12 284 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 1 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1164 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11%... Выздоровели за сутки 12 284 человека, или на 5,3% меньше в сравнении с 31 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в десяти регионах.Всего за сутки в России выявили 9946 случаев заболевания, умерли 36 человек, сообщили в оперативном штабе."Выявлены 9946 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230323/koronavirus-1859927024.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19