Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/bolgariya-1862328407.html
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии - РИА Новости, 01.04.2023
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:03
2023-04-01T11:03
россия
болгария
софия (город)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858396962_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_6cdbe79c90981527d6165a21703c729a.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества. "Главой ведомства дано поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230310/bolgariya-1857052448.html
россия
болгария
софия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858396962_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_5e4e56d40ac7899f61c412c0ed5ba53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Болгария, София (город), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника Советской армии в Софии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии
Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.
"Главой ведомства дано поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию", - говорится в сообщении.
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
10 марта, 16:11
 
РоссияБолгарияСофия (город)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала