https://ria.ru/20230401/bolgariya-1862328407.html

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии - РИА Новости, 01.04.2023

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:03

2023-04-01T11:03

2023-04-01T11:03

россия

болгария

софия (город)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества. "Главой ведомства дано поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230310/bolgariya-1857052448.html

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болгария

софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире