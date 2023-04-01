https://ria.ru/20230401/bolgariya-1862328407.html
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии - РИА Новости, 01.04.2023
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:03
2023-04-01T11:03
2023-04-01T11:03
россия
болгария
софия (город)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества. "Главой ведомства дано поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230310/bolgariya-1857052448.html
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болгария
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Болгария, София (город), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника в Болгарии
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника Советской армии в Софии