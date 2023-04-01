https://ria.ru/20230401/armeniya-1862328650.html
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 01.04.2023
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
Один армянский военнослужащий погиб, еще один ранен в результате инцидента на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:04
2023-04-01T11:04
2023-04-01T11:04
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ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Один армянский военнослужащий погиб, еще один ранен в результате инцидента на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. "Тридцать первого марта в 22.50 (21.50 мск) на юго-восточном участке приграничной зоны в условиях крайне плохой видимости по недоразумению произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении. Одновременно прозвучали также выстрелы с азербайджанской стороны. После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы ВС Армении Грачьи Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий был ранен", - отмечается на странице ведомства в соцсетях. По данным пресс-службы, жизни раненого военнослужащего ничего не угрожает. "Ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/missiya-1859239000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о гибели военного из-за инцидента на границе с Азербайджаном