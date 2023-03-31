"Нарочно не придумаешь!" Решение Зеленского взбесило американцев
Читатели Breitbart раскритиковали Зеленского за нежелание сдать Артемовск
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Владимира Зеленского за нежелание вывести войска из Артемовска, поскольку он опасается возможного давления со стороны Вашингтона.
Пользователи портала выразили мнение, что украинскому президенту совершенно наплевать на свой народ, а как только ситуация станет хуже, он тут же его бросит и покинет страну.
"Да Зеленскому все равно даже, сколько украинцев погибнет, не говоря уже о том, во сколько долларов это все влетит Америке", — пожаловался John Douglas.
"Самое время сгрести все захапанное, прыгнуть в вертолет, улететь в Америку на все готовенькое и там припеваючи жить на деньги налогоплательщиков", — отметил Dog-Faced Pony Soldier.
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"Не дай бог этому олигарху-диктатору Зеленскому взять и прислушаться к воле украинского народа. А я-то думал, этот конфликт ради защиты "демократии". Нарочно не придумаешь!" — сыронизировал Bingle.
"Украинцы продолжают страдать, гибнуть и терпеть лишения, потому что хрупкое эго Зеленского и личная финансовая выгода мешают ему сесть за стол переговоров и договориться о мирном урегулировании. И Джо Байден тоже никак не положит этому конец, потому что у самого рыльце в пушку, а госсекретарь Блинкен так и вовсе профнепригоден", — посетовал Iam.
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"Артемовск, считай, уже пал, а Украина проиграла. А теперь давайте выясним, куда пропали поставленные туда за десять лет боеприпасы. И на чьих счетах осели 40 миллиардов долларов "помощи"? — поинтересовался David Jacob.
На этой неделе Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
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