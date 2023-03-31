https://ria.ru/20230331/zelenskiy-1862231018.html

"Нарочно не придумаешь!" Решение Зеленского взбесило американцев

"Нарочно не придумаешь!" Решение Зеленского взбесило американцев - РИА Новости, 31.03.2023

"Нарочно не придумаешь!" Решение Зеленского взбесило американцев

Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Владимира Зеленского за нежелание вывести войска из Артемовска, поскольку он опасается возможного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:01

2023-03-31T17:01

2023-03-31T17:34

украина

артемовск

россия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

джо байден

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Владимира Зеленского за нежелание вывести войска из Артемовска, поскольку он опасается возможного давления со стороны Вашингтона.Пользователи портала выразили мнение, что украинскому президенту совершенно наплевать на свой народ, а как только ситуация станет хуже, он тут же его бросит и покинет страну."Да Зеленскому все равно даже, сколько украинцев погибнет, не говоря уже о том, во сколько долларов это все влетит Америке", — пожаловался John Douglas."Самое время сгрести все захапанное, прыгнуть в вертолет, улететь в Америку на все готовенькое и там припеваючи жить на деньги налогоплательщиков", — отметил Dog-Faced Pony Soldier."Украинцы продолжают страдать, гибнуть и терпеть лишения, потому что хрупкое эго Зеленского и личная финансовая выгода мешают ему сесть за стол переговоров и договориться о мирном урегулировании. И Джо Байден тоже никак не положит этому конец, потому что у самого рыльце в пушку, а госсекретарь Блинкен так и вовсе профнепригоден", — посетовал Iam."Ничего из этого бы не произошло, если бы НАТО не полезла к России под дверь. И вообще НАТО давно себя изжила", — написал John Baker.На этой неделе Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230331/vsu-1862206400.html

https://ria.ru/20230331/vsu-1862180356.html

украина

артемовск

россия

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украина, артемовск, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, джо байден