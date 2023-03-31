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Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо - РИА Новости, 31.03.2023
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09:20 31.03.2023 (обновлено: 10:31 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/zator-1862026409.html
Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо
Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо - РИА Новости, 31.03.2023
Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо
Водителям, попавшим в затор на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:20
2023-03-31T10:31
происшествия
ростовская область
ростов
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Водителям, попавшим в затор на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. "Роздано водителям 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он добавил, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения (ПВР). "В ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - отметил Голубев. Спасатели производят технологические разрывы в осевом барьерном ограждении. Всего привлечено к ликвидации ЧС 232 человека и 150 единиц техники.
https://ria.ru/20230331/trassa-1862019743.html
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происшествия, ростовская область, ростов, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Ростов, Василий Голубев
Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо

Попавшим в затор водителям в Ростовской области раздали три тысячи литров топлива

© Фото : Министерство транспорта Ростовской областиНа трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Министерство транспорта Ростовской области
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Водителям, попавшим в затор на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
"Роздано водителям 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он добавил, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения (ПВР).
"В ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - отметил Голубев. Спасатели производят технологические разрывы в осевом барьерном ограждении.
Всего привлечено к ликвидации ЧС 232 человека и 150 единиц техники.
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом-на-Дону привлекли 240 спасателей
08:29
 
ПроисшествияРостовская областьРостовВасилий Голубев
 
 
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