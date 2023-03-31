Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо
Попавшим в затор водителям в Ростовской области раздали три тысячи литров топлива
© Фото : Министерство транспорта Ростовской областиНа трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
© Фото : Министерство транспорта Ростовской области
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Водителям, попавшим в затор на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
"Роздано водителям 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он добавил, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения (ПВР).
"В ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - отметил Голубев. Спасатели производят технологические разрывы в осевом барьерном ограждении.
Всего привлечено к ликвидации ЧС 232 человека и 150 единиц техники.