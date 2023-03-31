https://ria.ru/20230331/zator-1862026409.html

Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо

Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо - РИА Новости, 31.03.2023

Попавшим в затор водителям на трассе М-4 раздали топливо

Водителям, попавшим в затор на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:20

2023-03-31T09:20

2023-03-31T10:31

происшествия

ростовская область

ростов

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Водителям, попавшим в затор на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за снегопада, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. "Роздано водителям 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он добавил, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения (ПВР). "В ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - отметил Голубев. Спасатели производят технологические разрывы в осевом барьерном ограждении. Всего привлечено к ликвидации ЧС 232 человека и 150 единиц техники.

https://ria.ru/20230331/trassa-1862019743.html

ростовская область

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, ростов, василий голубев