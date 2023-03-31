Русские арии, индийские мелодии и джаз: лучшие концерты апреля в Зарядье
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Концерты звезд оперной сцены, выступление выдающегося индийского импровизатора, музыка Рахманинова и Брамса – Концертный зал Зарядье продолжает сезон, приглашая на свои площадки лучших музыкантов. О наиболее интересных концертах читайте в обзоре РИА Новости.
Юбилей Рахманинова
Музыкальный мир продолжает отмечать 150-летие со дня рождения Рахманинова. Надо сказать, что его музыка любима исполнителями и публикой. Пожалуй, Рахманинов – один из наиболее часто звучащих авторов. Но в год 150-летия интерес выходит на новый уровень.
В апреле в Концертном зале Зарядье прозвучат камерные сочинения композитора. Звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова представит 6 апреля специальную камерную программу из романсов Глинки, Римского-Корсакова и Рахманинова.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПевица Альбина Шагимуратова
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Певица Альбина Шагимуратова
Певица признается, что Сергей Васильевич – один из самых ее любимых композиторов. Программу вечера она составила так, что в первом отделении будут звучать самые известные романсы Глинки и Римского-Корсакова, а второе будет полностью посвящено Рахманинову. Прозвучат Шесть романсов на стихи его современников – Блока, Белого, Брюсова, Северянина.
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Все шесть были сочинены композитором незадолго до эмиграции, а значит, это – его последние романсы, так как, уехав из России, он ни написал больше ни одного произведения в этом жанре.
Концерт 11 апреля представит слушателям камерную "Франческу да Римини" Рахманинова. Эту одноактную оперу композитор написал для Большого театра, когда занимал там пост главного дирижера. В основе сюжета – "Ад" из "Божественной комедии" Данте, переработанный в либретто Модестом Чайковским, братом композитора Чайковского. Кстати, к этому сюжету обращался и сам Петр Ильич – у него есть одноименная симфоническая фантазия.
На концерте в Зарядье зрителей ждет полусценическое исполнение оперы "Франческа да Римини". Версия режиссера Дмитрия Отяковского и художника Ирины Сид переносит действие в техногенное будущее, где главные герои заключены в киберпространстве. Оформление сочетает цифровое пространство и физическое. Именно вокруг этого контраста и построено все оформление. Произведение Рахманинова исполнит Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина, МИНИН-ХОР и солисты: сопрано Светлана Касьян, тенор Иван Гынгазов и бас Николай Казанский.
Сольные концерты звезд мировой оперы
Музыку Рахманинова для своего сольного выступления в Зарядье 25 апреля выбрала и выдающаяся оперная певица, обладательница красивейшего сопрано Ольга Перетятько.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПевица Ольга Перетятько
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Певица Ольга Перетятько
Она исполнит шесть романсов композитора. Также в программу вечера она включила колыбельные песни разных композиторов. Дело в том, что в 2021 году певица выпустила альбом "Песни для Майи" – сборник колыбельных, посвященных ее новорожденной дочери. Всего – 23 колыбельных на десяти языках. На московском сольном концерте Перетятько исполнит некоторые из них, в том числе колыбельные Вагнера, Дворжака и Моцарта.
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Еще один необычный пункт в программе вечера – романсы, написанные Полиной Виардо, музой Тургенева, певицей, педагогом и композитором.
Виардо была известна как большая поклонница и знаток русской музыки – она открывала сочинения русских композиторов даже для петербургской публики, так как в моде тогда были композиторы-итальянцы. Так, в 1843 году ее исполнение романса "Соловей" Алябьева в российской столице стало сенсацией. Вскоре она стала пропагандировать русскую музыку и в Европе. К своим же сочинениям сама она всерьез не относилась, но в итоге оставила после себя порядка 250 произведений, в том числе комические оперы на либретто Тургенева.
Мексиканского певца Рамона Варгаса называют "четвертым тенором", имея ввиду что в ансамбле легендарных теноров мира – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса – он занял бы достойное место.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПевец Рамон Варгас
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Певец Рамон Варгас
Большой международный дебют певца состоялся 20 лет назад, когда в опере "Лючия де Ламмермур" он заменил Паваротти. После этого началась его карьера на лучших оперных сценах мира. В послужном списке певца – более пятидесяти ведущих партий, в основном это произведения из романтического репертуара и бельканто. В Москве он выступит 14 апреля и исполнит арии из самых известных мировых опер. Во втором отделении концерта прозвучат популярные песни итальянских и испанских композиторов.
Великий индийский импровизатор
Вместе с квинтетом Игоря Бутмана 8 апреля в Зарядье выступит выдающийся музыкант из Индии – доктор Лакшминараяна Субраманиам. Главный его инструмент – скрипка, но, по сути, он мультиинструменталист. К тому же композитор, педагог, аранжировщик и дирижер.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеДоктор Лакшминараяна Субраманиам
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Доктор Лакшминараяна Субраманиам
Лакшминараяну называют исполнителем в жанре world music. Помимо знания традиционной индийской музыки, он получил европейское музыкальное образование – это и дало ему возможность так легко сочетать национальные и западноевропейские традиции. К тому же в молодости он получил и медицинское образование, поэтому очень часто его называют "доктором". Впрочем, постепенно он сосредоточился исключительно на музыкальном творчестве, выступая в содружестве с лучшими исполнителями – от Иегуди Менухина до джазового скрипача Стефана Граппелли. В 1990-м году фирма "Мелодия" выпустила его пластинку – совместный проект с советскими музыкантами, в том числе с легендарным руководителем ансамбля ударных инструментов Марком Пекарским.
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Доктор Субраманиам и сегодня продолжает активные поиски в области синтеза мировых музыкальных культур – джаза и рок-музыки, индийских рага и европейских традиций.
Предстоящий концерт представит результаты этой работы: в концерте участвует мэтр российского джаза Игорь Бутман и его знаменитый квинтет. В выступлении также примет участие супруга Субраманиама – Кавита Кришнамурти – титулованная исполнительница закадровых песен индийского кино.
Виртуозная скрипка
Первый скрипичный концерт Макса Бруха соль минор считают своеобразной лакмусовой бумажкой – виртуозное произведение под силу не каждому исполнителю, оно как нельзя лучше демонстрирует возможности музыканта. Немецкий композитор и поздний романтик Брух – автор нескольких масштабных ораторий, опер, симфоний. Однако по-настоящему популярным стал только один из его трех скрипичных концертов – первый. В Концертном зале Зарядье это произведение 17 апреля исполнит скрипач Гайк Казазян, вместе с ним на сцену выйдет Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижировать будет Эдуард Топчян.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеСкрипач Гайк Казазян
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Скрипач Гайк Казазян
Во втором отделении концерта прозвучит Десятая симфония Шостаковича. Это одно из самых личных произведений композитора, написанное в 1953 году – то есть уже после печально известного партийного постановления 1948 года, которое объявляло музыку композитора формалистической и вредной. Дальше последовали многочисленные собрания, на которых Шостаковича "прорабатывали", и увольнение из консерватории. Премьера Десятой состоялась в декабре 1953 года. Впервые в этом сочинении появляется тема-автограф: инициалы Д.Ш. в латинской транскрипции соответствуют буквенным обозначениям нот. Великий дирижер Мравинский, который стоял за пультом в день премьеры, говорил, что в этом сочинении Шостакович достиг "совершенного синтеза объективного и субъективного".
190 лет со дня рождения Брамса
Помимо большого рахманиновского юбилея, музыкальный мир в этом году отмечает еще одну важную дату – 190 лет со дня рождения одного из главных композиторов романтизма Иоганесса Брамса. Его музыка прозвучит в Концертном зале Зарядье 23 апреля.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала ЗарядьеПианист Петр Лаул
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианист Петр Лаул
Откроет вечер Первый фортепианный концерт – безусловный "классический хит" сегодня. К моменту его написания Брамс был известным и популярным концертирующим пианистом.
Однако, этот композиторский опус при первом исполнении публика приняла прохладно, во второй раз – еще хуже, не было даже аплодисментов. А критика ругала автора за "пронзительные диссонансы" и "неприятные звуки". История не прошла бесследно – к этому жанру композитор вернулся только 20 лет спустя, будучи уже признанным мэтром.
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В итоге в его списке сочинений есть только два фортепианных концерта, один концерт для скрипки и двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром.
Во втором отделении концерта прозвучит Вторая симфония Брамса, которая была написана всего за полгода, которые композитор провел на курорте на юге Австрии. Это сочинение позже стали называть симфонией радости, красоты и гармонии мира. Она прозвучит в исполнении БСО имени Чайковского, дирижировать будет Феликс Коробов, а солист этого вечера – пианист Петр Лаул.