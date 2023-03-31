https://ria.ru/20230331/zaryadeaprel-1862105253.html

Русские арии, индийские мелодии и джаз: лучшие концерты апреля в Зарядье

Русские арии, индийские мелодии и джаз: лучшие концерты апреля в Зарядье - РИА Новости, 31.03.2023

Русские арии, индийские мелодии и джаз: лучшие концерты апреля в Зарядье

Концерты звезд оперной сцены, выступление выдающегося индийского импровизатора, музыка Рахманинова и Брамса – Концертный зал Зарядье продолжает сезон, приглашая РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:12

2023-03-31T13:12

2023-03-31T13:12

культпоход

концертный зал "зарядье"

игорь бутман

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Концерты звезд оперной сцены, выступление выдающегося индийского импровизатора, музыка Рахманинова и Брамса – Концертный зал Зарядье продолжает сезон, приглашая на свои площадки лучших музыкантов. О наиболее интересных концертах читайте в обзоре РИА Новости.Юбилей РахманиноваМузыкальный мир продолжает отмечать 150-летие со дня рождения Рахманинова. Надо сказать, что его музыка любима исполнителями и публикой. Пожалуй, Рахманинов – один из наиболее часто звучащих авторов. Но в год 150-летия интерес выходит на новый уровень.В апреле в Концертном зале Зарядье прозвучат камерные сочинения композитора. Звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова представит 6 апреля специальную камерную программу из романсов Глинки, Римского-Корсакова и Рахманинова. Певица признается, что Сергей Васильевич – один из самых ее любимых композиторов. Программу вечера она составила так, что в первом отделении будут звучать самые известные романсы Глинки и Римского-Корсакова, а второе будет полностью посвящено Рахманинову. Прозвучат Шесть романсов на стихи его современников – Блока, Белого, Брюсова, Северянина. Концерт 11 апреля представит слушателям камерную "Франческу да Римини" Рахманинова. Эту одноактную оперу композитор написал для Большого театра, когда занимал там пост главного дирижера. В основе сюжета – "Ад" из "Божественной комедии" Данте, переработанный в либретто Модестом Чайковским, братом композитора Чайковского. Кстати, к этому сюжету обращался и сам Петр Ильич – у него есть одноименная симфоническая фантазия.На концерте в Зарядье зрителей ждет полусценическое исполнение оперы "Франческа да Римини". Версия режиссера Дмитрия Отяковского и художника Ирины Сид переносит действие в техногенное будущее, где главные герои заключены в киберпространстве. Оформление сочетает цифровое пространство и физическое. Именно вокруг этого контраста и построено все оформление. Произведение Рахманинова исполнит Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина, МИНИН-ХОР и солисты: сопрано Светлана Касьян, тенор Иван Гынгазов и бас Николай Казанский.Сольные концерты звезд мировой оперыМузыку Рахманинова для своего сольного выступления в Зарядье 25 апреля выбрала и выдающаяся оперная певица, обладательница красивейшего сопрано Ольга Перетятько. Она исполнит шесть романсов композитора. Также в программу вечера она включила колыбельные песни разных композиторов. Дело в том, что в 2021 году певица выпустила альбом "Песни для Майи" – сборник колыбельных, посвященных ее новорожденной дочери. Всего ­­– 23 колыбельных на десяти языках. На московском сольном концерте Перетятько исполнит некоторые из них, в том числе колыбельные Вагнера, Дворжака и Моцарта.Виардо была известна как большая поклонница и знаток русской музыки – она открывала сочинения русских композиторов даже для петербургской публики, так как в моде тогда были композиторы-итальянцы. Так, в 1843 году ее исполнение романса "Соловей" Алябьева в российской столице стало сенсацией. Вскоре она стала пропагандировать русскую музыку и в Европе. К своим же сочинениям сама она всерьез не относилась, но в итоге оставила после себя порядка 250 произведений, в том числе комические оперы на либретто Тургенева.Мексиканского певца Рамона Варгаса называют "четвертым тенором", имея ввиду что в ансамбле легендарных теноров мира – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса – он занял бы достойное место. Большой международный дебют певца состоялся 20 лет назад, когда в опере "Лючия де Ламмермур" он заменил Паваротти. После этого началась его карьера на лучших оперных сценах мира. В послужном списке певца – более пятидесяти ведущих партий, в основном это произведения из романтического репертуара и бельканто. В Москве он выступит 14 апреля и исполнит арии из самых известных мировых опер. Во втором отделении концерта прозвучат популярные песни итальянских и испанских композиторов.Великий индийский импровизаторВместе с квинтетом Игоря Бутмана 8 апреля в Зарядье выступит выдающийся музыкант из Индии – доктор Лакшминараяна Субраманиам. Главный его инструмент – скрипка, но, по сути, он мультиинструменталист. К тому же композитор, педагог, аранжировщик и дирижер. Лакшминараяну называют исполнителем в жанре world music. Помимо знания традиционной индийской музыки, он получил европейское музыкальное образование – это и дало ему возможность так легко сочетать национальные и западноевропейские традиции. К тому же в молодости он получил и медицинское образование, поэтому очень часто его называют "доктором". Впрочем, постепенно он сосредоточился исключительно на музыкальном творчестве, выступая в содружестве с лучшими исполнителями – от Иегуди Менухина до джазового скрипача Стефана Граппелли. В 1990-м году фирма "Мелодия" выпустила его пластинку – совместный проект с советскими музыкантами, в том числе с легендарным руководителем ансамбля ударных инструментов Марком Пекарским.Предстоящий концерт представит результаты этой работы: в концерте участвует мэтр российского джаза Игорь Бутман и его знаменитый квинтет. В выступлении также примет участие супруга Субраманиама – Кавита Кришнамурти – титулованная исполнительница закадровых песен индийского кино.Виртуозная скрипкаПервый скрипичный концерт Макса Бруха соль минор считают своеобразной лакмусовой бумажкой – виртуозное произведение под силу не каждому исполнителю, оно как нельзя лучше демонстрирует возможности музыканта. Немецкий композитор и поздний романтик Брух – автор нескольких масштабных ораторий, опер, симфоний. Однако по-настоящему популярным стал только один из его трех скрипичных концертов – первый. В Концертном зале Зарядье это произведение 17 апреля исполнит скрипач Гайк Казазян, вместе с ним на сцену выйдет Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижировать будет Эдуард Топчян.Во втором отделении концерта прозвучит Десятая симфония Шостаковича. Это одно из самых личных произведений композитора, написанное в 1953 году – то есть уже после печально известного партийного постановления 1948 года, которое объявляло музыку композитора формалистической и вредной. Дальше последовали многочисленные собрания, на которых Шостаковича "прорабатывали", и увольнение из консерватории. Премьера Десятой состоялась в декабре 1953 года. Впервые в этом сочинении появляется тема-автограф: инициалы Д.Ш. в латинской транскрипции соответствуют буквенным обозначениям нот. Великий дирижер Мравинский, который стоял за пультом в день премьеры, говорил, что в этом сочинении Шостакович достиг "совершенного синтеза объективного и субъективного".190 лет со дня рождения БрамсаПомимо большого рахманиновского юбилея, музыкальный мир в этом году отмечает еще одну важную дату – 190 лет со дня рождения одного из главных композиторов романтизма Иоганесса Брамса. Его музыка прозвучит в Концертном зале Зарядье 23 апреля.Откроет вечер Первый фортепианный концерт – безусловный "классический хит" сегодня. К моменту его написания Брамс был известным и популярным концертирующим пианистом.Однако, этот композиторский опус при первом исполнении публика приняла прохладно, во второй раз – еще хуже, не было даже аплодисментов. А критика ругала автора за "пронзительные диссонансы" и "неприятные звуки". История не прошла бесследно – к этому жанру композитор вернулся только 20 лет спустя, будучи уже признанным мэтром. Во втором отделении концерта прозвучит Вторая симфония Брамса, которая была написана всего за полгода, которые композитор провел на курорте на юге Австрии. Это сочинение позже стали называть симфонией радости, красоты и гармонии мира. Она прозвучит в исполнении БСО имени Чайковского, дирижировать будет Феликс Коробов, а солист этого вечера – пианист Петр Лаул.

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культпоход, концертный зал "зарядье", игорь бутман