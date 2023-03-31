https://ria.ru/20230331/zamgubernatora-1862268310.html
Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу
Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу - РИА Новости, 31.03.2023
Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу
Суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей, в виде... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:10
2023-03-31T19:10
2023-03-31T19:21
происшествия
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архангельск
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МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. Суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей, в виде содержания под стражей, сообщили в региональном СУСК РФ."Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.Там не указывается, на какой срок арестовали чиновника.Замгубернатора, фамилия которого не называется, подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области задержали подозреваемого в Нарьян-Маре.В отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки от представителя коммерческой организации в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение", следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.Как ранее РИА Новости сообщил источник в администрации округа, речь идёт о заместителе губернатора Андрее Блощинском.
https://ria.ru/20230327/primore-1860809541.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), архангельск, россия, ненецкий автономный округ
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Архангельск, Россия, Ненецкий автономный округ
Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу
Замгубернатора НАО избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости.
Суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей, в виде содержания под стражей, сообщили
в региональном СУСК РФ.
"Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.
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Там не указывается, на какой срок арестовали чиновника.
Замгубернатора, фамилия которого не называется, подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области
задержали подозреваемого в Нарьян-Маре
.
В отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки от представителя коммерческой организации в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение", следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.
Как ранее РИА Новости сообщил источник в администрации округа, речь идёт о заместителе губернатора Андрее Блощинском.
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