https://ria.ru/20230331/zamgubernatora-1862268310.html

Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу

Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу - РИА Новости, 31.03.2023

Замгубернатора Ненецкого автономного округа заключат под стражу

Суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей, в виде... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T19:10

2023-03-31T19:10

2023-03-31T19:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

архангельск

россия

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 31 мар - РИА Новости. Суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей, в виде содержания под стражей, сообщили в региональном СУСК РФ."Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.Там не указывается, на какой срок арестовали чиновника.Замгубернатора, фамилия которого не называется, подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области задержали подозреваемого в Нарьян-Маре.В отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки от представителя коммерческой организации в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение", следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.Как ранее РИА Новости сообщил источник в администрации округа, речь идёт о заместителе губернатора Андрее Блощинском.

https://ria.ru/20230327/primore-1860809541.html

https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html

архангельск

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ненецкий автономный округ

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), архангельск, россия, ненецкий автономный округ