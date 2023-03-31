https://ria.ru/20230331/zaderzhanie-1862186694.html
Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о теракте в Мачулищах
Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о теракте в Мачулищах - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о теракте в Мачулищах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что задержаны 30 человек по делу о теракте в Мачулищах. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:09
2023-03-31T15:09
2023-03-31T15:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
служба безопасности украины
а-50
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что задержаны 30 человек по делу о теракте в Мачулищах. Ранее в марте Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии. Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии. Лукашенко заявил, что поручил "по всей стране провести жесточайшую зачистку" тех, кто вынашивает террористические планы. "Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто этому помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев", - рассказал Лукашенко. По его словам, он часто возвращается по ночам мыслями к воспоминаниям о тех днях, когда был взят террорист. "Террорист рассказал столько всего… где они оружие хранили, как переправляли. Оценивая это, думаю, ведь это же его работа. Ведь все страны мира готовят подобных. У нас таких нет. Я вам клянусь. Мы с целью террора никого никуда не посылаем", - почеркнул Лукашенко. Белорусский президент отметил, что современные носители разного рода взрывчатки очень сложные, особенно беспилотные летательные аппараты, и бороться против них тяжело, но в Белоруссии на провокацию в Мачулищах среагировали мгновенно. "Вы видели, как мгновенно система среагировала на провокацию в Мачулищах?! Вот вам и диктатура. Я, правда, пару слов сказал в этом плане, извинился фактически перед военными за те матерные слова, которыми я их обзывал после этого теракта. Но ведь сработали, что даже все иностранные спецслужбы восхищаются этим. Мы получили эти сигналы. Я хочу, чтобы они сегодня услышали: мы получили от вас эти сигналы с восхищением наших спецслужб. Но знайте: мы будем и дальше так работать, в том числе против вас", - резюмировал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158410.html
https://ria.ru/20230309/samolet-1856878836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, А-50
Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о теракте в Мачулищах
Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о теракте в Мачулищах в конце февраля
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что задержаны 30 человек по делу о теракте в Мачулищах.
Ранее в марте Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50
на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ
, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.
Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии. Лукашенко заявил, что поручил "по всей стране провести жесточайшую зачистку" тех, кто вынашивает террористические планы.
"Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто этому помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев", - рассказал Лукашенко
.
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По его словам, он часто возвращается по ночам мыслями к воспоминаниям о тех днях, когда был взят террорист.
"Террорист рассказал столько всего… где они оружие хранили, как переправляли. Оценивая это, думаю, ведь это же его работа. Ведь все страны мира готовят подобных. У нас таких нет. Я вам клянусь. Мы с целью террора никого никуда не посылаем", - почеркнул Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что современные носители разного рода взрывчатки очень сложные, особенно беспилотные летательные аппараты, и бороться против них тяжело, но в Белоруссии на провокацию в Мачулищах среагировали мгновенно.
"Вы видели, как мгновенно система среагировала на провокацию в Мачулищах?! Вот вам и диктатура. Я, правда, пару слов сказал в этом плане, извинился фактически перед военными за те матерные слова, которыми я их обзывал после этого теракта. Но ведь сработали, что даже все иностранные спецслужбы восхищаются этим. Мы получили эти сигналы. Я хочу, чтобы они сегодня услышали: мы получили от вас эти сигналы с восхищением наших спецслужб. Но знайте: мы будем и дальше так работать, в том числе против вас", - резюмировал Лукашенко.
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