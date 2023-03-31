WSJ потребовала выслать из США российского посла и всех журналистов
WSJ после ареста Гершковича призвала выслать из США российского посла и всех журналистов
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича по делу о шпионаже призвала власти США рассмотреть такие ответные меры, как высылка российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.
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"Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать", — заявили в редакции.
Там отметили, что арест журналиста показывает "снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан". При этом в той же статье The Wall Street Journal благодарит администрацию президента Джо Байдена за то, что она осудила задержание Гершковича.
По мнению издания, первейшая обязанность американских властей состоит в защите своих граждан, тогда как "слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму".
Накануне ФСБ задержала в Екатеринбурге сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.
Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Уголовная статья "Шпионаж" предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что журналиста взяли с поличным.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерриш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.