https://ria.ru/20230331/wsj-1862096953.html

WSJ потребовала выслать из США российского посла и всех журналистов

WSJ потребовала выслать из США российского посла и всех журналистов - РИА Новости, 31.03.2023

WSJ потребовала выслать из США российского посла и всех журналистов

Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича по делу о шпионаже призвала власти США рассмотреть... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:11

2023-03-31T12:11

2023-03-31T13:25

в мире

россия

сша

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the wall street journal

журналистика

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича по делу о шпионаже призвала власти США рассмотреть такие ответные меры, как высылка российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.Там отметили, что арест журналиста показывает "снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан". При этом в той же статье The Wall Street Journal благодарит администрацию президента Джо Байдена за то, что она осудила задержание Гершковича.По мнению издания, первейшая обязанность американских властей состоит в защите своих граждан, тогда как "слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму".Накануне ФСБ задержала в Екатеринбурге сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Уголовная статья "Шпионаж" предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что журналиста взяли с поличным.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерриш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861990637.html

https://ria.ru/20230330/ssha-1861988960.html

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

россия

сша

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal, журналистика, джо байден