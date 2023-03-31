https://ria.ru/20230331/vooruzheniya-1862157898.html

Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений

Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений - РИА Новости, 31.03.2023

Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений

Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:16

2023-03-31T14:16

2023-03-31T14:18

россия

безопасность

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://ria.ru/20230331/predpriyatie-1862158001.html

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россия, безопасность, михаил мишустин