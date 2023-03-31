Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 31.03.2023 (обновлено: 14:18 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/vooruzheniya-1862157898.html
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений - РИА Новости, 31.03.2023
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений
Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:16
2023-03-31T14:18
россия
безопасность
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_237:28:2914:1534_1920x0_80_0_0_167b6ef17d269687e1fdfcb5f483099e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
https://ria.ru/20230331/predpriyatie-1862158001.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_611:0:2432:1366_1920x0_80_0_0_3f003e0786d4177084b0b13c809d5791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, михаил мишустин
Россия, Безопасность, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений

Мишустин: приняты меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии
Вчера, 14:16
 
РоссияБезопасностьМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала