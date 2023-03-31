https://ria.ru/20230331/vooruzheniya-1862157898.html
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений - РИА Новости, 31.03.2023
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений
Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:16
2023-03-31T14:16
2023-03-31T14:18
россия
безопасность
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_237:28:2914:1534_1920x0_80_0_0_167b6ef17d269687e1fdfcb5f483099e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
https://ria.ru/20230331/predpriyatie-1862158001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_611:0:2432:1366_1920x0_80_0_0_3f003e0786d4177084b0b13c809d5791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, михаил мишустин
Россия, Безопасность, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений
Мишустин: приняты меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство приняло меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии