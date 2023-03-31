https://ria.ru/20230331/volontery-1862027033.html

Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону

Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 31.03.2023

Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону

Волонтеры подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся заблокированными на трассах в Ростовской области из-за снегопада, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:21

2023-03-31T09:21

2023-03-31T10:25

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862038201_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_9329d2167b24cef8174164682407c6be.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Волонтеры подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся заблокированными на трассах в Ростовской области из-за снегопада, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народного фронта. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. "В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М-4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей оперативно включился в оказание помощи", - сказал он. По его данным, в район ЧС направлено девять единиц техники, более 2 тонн топлива, питьевая вода. Будут развернуты дополнительные пункты обогрева и оказана помощь в эвакуации семей с детьми. По данным замруководителя исполкома Народного фронта Бориса Подольного более 30 волонтеров выехали к месту ЧС ночью, а потом группировка будет увеличена до 80 человек. "Они присоединятся к работе служб МЧС", - сказал он.

https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html

https://ria.ru/20230331/poezd-1862024770.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)