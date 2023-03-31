https://ria.ru/20230331/volontery-1862027033.html
Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону
Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 31.03.2023
Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону
Волонтеры подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся заблокированными на трассах в Ростовской области из-за снегопада, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:21
2023-03-31T09:21
2023-03-31T10:25
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Волонтеры подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся заблокированными на трассах в Ростовской области из-за снегопада, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народного фронта. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. "В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М-4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей оперативно включился в оказание помощи", - сказал он. По его данным, в район ЧС направлено девять единиц техники, более 2 тонн топлива, питьевая вода. Будут развернуты дополнительные пункты обогрева и оказана помощь в эвакуации семей с детьми. По данным замруководителя исполкома Народного фронта Бориса Подольного более 30 волонтеров выехали к месту ЧС ночью, а потом группировка будет увеличена до 80 человек. "Они присоединятся к работе служб МЧС", - сказал он.
https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html
https://ria.ru/20230331/poezd-1862024770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Волонтеры помогут попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону
Волонтеры подключились к помощи людям, попавшим в пробки на трассах под Ростовом-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Волонтеры подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся заблокированными на трассах в Ростовской области из-за снегопада, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народного фронта.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада
"В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М-4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей оперативно включился в оказание помощи", - сказал он.
По его данным, в район ЧС направлено девять единиц техники, более 2 тонн топлива, питьевая вода. Будут развернуты дополнительные пункты обогрева и оказана помощь в эвакуации семей с детьми.
По данным замруководителя исполкома Народного фронта Бориса Подольного более 30 волонтеров выехали к месту ЧС ночью, а потом группировка будет увеличена до 80 человек. "Они присоединятся к работе служб МЧС
", - сказал он.
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