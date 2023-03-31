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Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 31.03.2023 (обновлено: 13:03 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/voennyy-1862109035.html
Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую
Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую - РИА Новости, 31.03.2023
Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую
Украинский военный пожаловался, что на передовую в Артемовске посылают неопытную территориальную оборону, сообщает испанская газета Pais. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:29
2023-03-31T13:03
в мире
артемовск
украина
горловка
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский военный пожаловался, что на передовую в Артемовске посылают неопытную территориальную оборону, сообщает испанская газета Pais. Как пишет издание, оно пообщалось с 26-летним военным по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта. "Больше всего меня бесит то, что на передовую посылают корпус территориальной обороны, а не более опытных бойцов", - посетовал военный, говоря о "кровопролитии" в Артемовске. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, сейчас Артемовск находится в оперативном окружении российских сил.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862071331.html
артемовск
украина
горловка
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в мире, артемовск, украина, горловка
В мире, Артемовск, Украина, Горловка, Специальная военная операция на Украине
Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую

Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую в Артемовске

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский военный пожаловался, что на передовую в Артемовске посылают неопытную территориальную оборону, сообщает испанская газета Pais.
Как пишет издание, оно пообщалось с 26-летним военным по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта.
"Больше всего меня бесит то, что на передовую посылают корпус территориальной обороны, а не более опытных бойцов", - посетовал военный, говоря о "кровопролитии" в Артемовске.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, сейчас Артемовск находится в оперативном окружении российских сил.
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