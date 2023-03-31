https://ria.ru/20230331/voennyy-1862109035.html

Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую

Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую - РИА Новости, 31.03.2023

Украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую

Украинский военный пожаловался, что на передовую в Артемовске посылают неопытную территориальную оборону, сообщает испанская газета Pais. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:29

2023-03-31T12:29

2023-03-31T13:03

в мире

артемовск

украина

горловка

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский военный пожаловался, что на передовую в Артемовске посылают неопытную территориальную оборону, сообщает испанская газета Pais. Как пишет издание, оно пообщалось с 26-летним военным по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта. "Больше всего меня бесит то, что на передовую посылают корпус территориальной обороны, а не более опытных бойцов", - посетовал военный, говоря о "кровопролитии" в Артемовске. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, сейчас Артемовск находится в оперативном окружении российских сил.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862071331.html

артемовск

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, украина, горловка