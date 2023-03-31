https://ria.ru/20230331/voennye-1862148982.html

Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию

Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нахождение российских военных на белорусской территории не... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:51

2023-03-31T13:51

2023-03-31T14:11

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александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нахождение российских военных на белорусской территории не подразумевает захвата, поскольку он сам управляет этими войсками."С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженные силы российской армии, войска занимаются боевой подготовкой и находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. И не надо париться, что тут Россия что-то захватила, все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами,.. под нашим командованием. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Белоруссии", - заявил Лукашенко.Глава республики подчеркнул, что сам привез российских военных в свою страну, чтобы обучить, подготовить, оснастить и научить работать вместе с белорусскими военными. Он заявил, что это решение было принято потому, что Белоруссия стоит на прикрытии западного фланга союза Минска и Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко