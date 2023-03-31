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Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию - РИА Новости, 31.03.2023
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13:51 31.03.2023 (обновлено: 14:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/voennye-1862148982.html
Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию
Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нахождение российских военных на белорусской территории не... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:51
2023-03-31T14:11
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нахождение российских военных на белорусской территории не подразумевает захвата, поскольку он сам управляет этими войсками."С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженные силы российской армии, войска занимаются боевой подготовкой и находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. И не надо париться, что тут Россия что-то захватила, все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами,.. под нашим командованием. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Белоруссии", - заявил Лукашенко.Глава республики подчеркнул, что сам привез российских военных в свою страну, чтобы обучить, подготовить, оснастить и научить работать вместе с белорусскими военными. Он заявил, что это решение было принято потому, что Белоруссия стоит на прикрытии западного фланга союза Минска и Москвы.
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что сам привел в страну российских военных

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нахождение российских военных на белорусской территории не подразумевает захвата, поскольку он сам управляет этими войсками.
"С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженные силы российской армии, войска занимаются боевой подготовкой и находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. И не надо париться, что тут Россия что-то захватила, все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами,.. под нашим командованием. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Белоруссии", - заявил Лукашенко.
Глава республики подчеркнул, что сам привез российских военных в свою страну, чтобы обучить, подготовить, оснастить и научить работать вместе с белорусскими военными. Он заявил, что это решение было принято потому, что Белоруссия стоит на прикрытии западного фланга союза Минска и Москвы.
 
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