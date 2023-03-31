https://ria.ru/20230331/vodosnabzhenie-1862119334.html
Липецкий поселок обеспечат качественным водоснабжением в рамках нацпроекта
Липецкий поселок обеспечат качественным водоснабжением в рамках нацпроекта - РИА Новости, 31.03.2023
Липецкий поселок обеспечат качественным водоснабжением в рамках нацпроекта
Новые сети водоснабжения построят в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:53
2023-03-31T12:53
2023-03-31T12:53
липецкая область
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
жкх
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Новые сети водоснабжения построят в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, рабочие уже проложили более 1,3 километра водопроводных труб. В ближайшее время оборудуют две скважины, установят приборы учета воды, средства автоматизации и диспетчеризации, смонтируют водонапорную башню и проложат еще 2,2 километра сетей.Артамонов отметил, что на выполнение работ из федерального и областного бюджета выделено более 40 миллионов рублей. В итоге стабильным и бесперебойным водоснабжением, а также качественной питьевой водой будет обеспечено все население поселка Маяк – более 500 человек."Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html
елецкий район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, жкх, нацпроекты
Липецкая область, Елецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Нацпроекты
ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Новые сети водоснабжения построят в поселке Маяк Елецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, рабочие уже проложили более 1,3 километра водопроводных труб. В ближайшее время оборудуют две скважины, установят приборы учета воды, средства автоматизации и диспетчеризации, смонтируют водонапорную башню и проложат еще 2,2 километра сетей.
Артамонов
отметил, что на выполнение работ из федерального и областного бюджета выделено более 40 миллионов рублей. В итоге стабильным и бесперебойным водоснабжением, а также качественной питьевой водой будет обеспечено все население поселка Маяк – более 500 человек.
"Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения