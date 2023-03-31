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Путин поздравил Владимира Винокура с 75-летием - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
10:32 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/vinokur-1862044867.html
Путин поздравил Владимира Винокура с 75-летием
Путин поздравил Владимира Винокура с 75-летием - РИА Новости, 31.03.2023
Путин поздравил Владимира Винокура с 75-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 75-летием артисту эстрады Владимиру Винокуру отметил, что и сегодня он продолжает радовать поклонников... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:32
2023-03-31T10:32
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россия
владимир винокур
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 75-летием артисту эстрады Владимиру Винокуру отметил, что и сегодня он продолжает радовать поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Владимир Натанович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Человек многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, Вы в полной мере реализовали свой богатый потенциал, добились профессионального признания, стали поистине народным любимцем. И сегодня Вы продолжаете радовать преданных поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом. Желаю Вам здоровья, вдохновения и успехов", - говорится в тексте телеграммы. Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Винокур отмечает в пятницу 75-летие. Он родился 31 марта 1948 года в Курске. Он также признан народным артистом Кабардино-Балкарской Республики с 2018 года. Награжден орденами "Знак Почета", Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III, и II степеней, Дружбы.
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новости культуры, россия, владимир винокур, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Владимир Винокур, Владимир Путин
Путин поздравил Владимира Винокура с 75-летием

Путин: артист Винокур продолжает радовать поклонников жизнеутверждающим оптимизмом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Винокур
Владимир Винокур - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Винокур. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 75-летием артисту эстрады Владимиру Винокуру отметил, что и сегодня он продолжает радовать поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Владимир Натанович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Человек многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, Вы в полной мере реализовали свой богатый потенциал, добились профессионального признания, стали поистине народным любимцем. И сегодня Вы продолжаете радовать преданных поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом. Желаю Вам здоровья, вдохновения и успехов", - говорится в тексте телеграммы.
Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Винокур отмечает в пятницу 75-летие. Он родился 31 марта 1948 года в Курске. Он также признан народным артистом Кабардино-Балкарской Республики с 2018 года. Награжден орденами "Знак Почета", Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III, и II степеней, Дружбы.
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