В УПЦ назвали гонения результатом действий Константинопольского патриарха
Митрополит Лука: гонения на УПЦ являются итогом действий Константинопольского патриарха
© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Гонения на каноническую Украинскую православную церковь — результат действий Константинопольского патриарха, это должны осудить на Всеправославном соборе, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).
В своем Telegram-канале он опубликовал обращение верующих Запорожской епархии УПЦ к патриарху Константинопольскому Варфоломею.
По его словам, последние несколько лет УПЦ "подвергается откровенным гонениям": "радикалы не стесняются осквернять храмы, совершают попытки их поджогов", "захвачены сотни храмов, лишены нормальной церковной жизни десятки тысяч их прихожан", многие из них были избиты рейдерами, а некоторые стали инвалидами. Он напомнил, что священник Леонид Деликатный, настоятель храма Архистратига Михаила села Задубровка Черновицкой области, умер, защищая свой храм.
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"За все это ответственны непосредственно вы, как патриарх Константинопольский! Ведь именно согласно вашему решению из разных неканонических структур была создана "Святейшая церковь Украины" — "Православная церковь Украины", клирики и сторонники которой занимаются вышеупомянутыми бесчинством и разбоем. На ваших руках смерть священника, кровь и слезы наших верующих, изгоняемых из храмов, где молились еще их деды-прадеды", - говорится в обращении.
Сторонники Варфоломея, по словам митрополита, использовали против прихожан при захвате храма в Ивано-Франковске нервно-паралитический газ. "В захваченном храме ваши верноподданные в рясах лицемерно, на камеру, устроили молитву. Позволяя при этом женщинам беспрепятственно заходить в алтарь, а боевикам в масках кричать оскорбительные лозунги в отношении нашей Украинской православной матери-церкви. Вск это выглядело как проявление самого настоящего сатанизма", - рассказал митрополит.
Он обратил внимание, что с 2018 года патриарх Варфоломей "ни разу не высказался против совершения подобных беззаконий". "Молчите вы и сейчас, когда у нашей Церкви власть пытается отобрать ее святыню – Киево-Печерскую лавру, и надругаться над мощами преподобных отцов Киево-Печерских, превратив их в "музейные экспонаты", - добавляется в обращении.
"В связи с этим, мы не взываем к вам и ничего не просим, но высказываем свое отношение к вашей позиции. Прилагая усилия, чтобы об этом знали верующие других поместных церквей. Мы твердо убеждены в том, что корень бед нашей церкви – в вашем желании стать папой для православного мира. Уповая на милость Божию, ждем тот день, когда Всеправославный собор осудит как концепцию "первого без равных" (восточного папы), так и раскол православной церкви, учиненный вами", - заключили в УПЦ.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В марте национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении. Однако на фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата.