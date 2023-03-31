https://ria.ru/20230331/upts-1862000297.html

В УПЦ назвали гонения результатом действий Константинопольского патриарха

В УПЦ назвали гонения результатом действий Константинопольского патриарха - РИА Новости, 31.03.2023

В УПЦ назвали гонения результатом действий Константинопольского патриарха

Гонения на каноническую Украинскую православную церковь — результат действий Константинопольского патриарха, это должны осудить на Всеправославном соборе,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T01:09

2023-03-31T01:09

2023-03-31T05:38

религия

украина

черновицкая область

ивано-франковск

александр ткаченко (протоиерей)

русская православная церковь

украинская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Гонения на каноническую Украинскую православную церковь — результат действий Константинопольского патриарха, это должны осудить на Всеправославном соборе, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).В своем Telegram-канале он опубликовал обращение верующих Запорожской епархии УПЦ к патриарху Константинопольскому Варфоломею.По его словам, последние несколько лет УПЦ "подвергается откровенным гонениям": "радикалы не стесняются осквернять храмы, совершают попытки их поджогов", "захвачены сотни храмов, лишены нормальной церковной жизни десятки тысяч их прихожан", многие из них были избиты рейдерами, а некоторые стали инвалидами. Он напомнил, что священник Леонид Деликатный, настоятель храма Архистратига Михаила села Задубровка Черновицкой области, умер, защищая свой храм.Сторонники Варфоломея, по словам митрополита, использовали против прихожан при захвате храма в Ивано-Франковске нервно-паралитический газ. "В захваченном храме ваши верноподданные в рясах лицемерно, на камеру, устроили молитву. Позволяя при этом женщинам беспрепятственно заходить в алтарь, а боевикам в масках кричать оскорбительные лозунги в отношении нашей Украинской православной матери-церкви. Вск это выглядело как проявление самого настоящего сатанизма", - рассказал митрополит.Он обратил внимание, что с 2018 года патриарх Варфоломей "ни разу не высказался против совершения подобных беззаконий". "Молчите вы и сейчас, когда у нашей Церкви власть пытается отобрать ее святыню – Киево-Печерскую лавру, и надругаться над мощами преподобных отцов Киево-Печерских, превратив их в "музейные экспонаты", - добавляется в обращении."В связи с этим, мы не взываем к вам и ничего не просим, но высказываем свое отношение к вашей позиции. Прилагая усилия, чтобы об этом знали верующие других поместных церквей. Мы твердо убеждены в том, что корень бед нашей церкви – в вашем желании стать папой для православного мира. Уповая на милость Божию, ждем тот день, когда Всеправославный собор осудит как концепцию "первого без равных" (восточного папы), так и раскол православной церкви, учиненный вами", - заключили в УПЦ. Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В марте национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении. Однако на фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата.

https://ria.ru/20230329/namestnik-1861710925.html

https://ria.ru/20230330/monakhi-1861966400.html

https://ria.ru/20230330/upts-1861994851.html

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украина, черновицкая область, ивано-франковск, александр ткаченко (протоиерей), русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц