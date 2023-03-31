https://ria.ru/20230331/turtsiya-1862212054.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в турецкую Каппадокию весной
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в турецкую Каппадокию весной - РИА Новости, 31.03.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в турецкую Каппадокию весной
Туроператоры назвали цены на поездки в Каппадокию весной, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:32
2023-03-31T17:32
2023-03-31T17:33
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туроператоры назвали цены на поездки в Каппадокию весной, сообщает АТОР.Чаще всего путешественники посещают Каппадокию с экскурсией из курортных зон Анталийского побережья или в составе комбинированных туров "Стамбул плюс Каппадокия", рассказали участники рынка. Но есть те, кто летит в этот регион целенаправленно.Стоимость тура на шесть ночей из Москвы с перелетом во второй половине мая составляет как минимум 185 тысяч рублей на двоих. "Экскурсионка" по Каппадокии и Стамбулу — от 187 тысяч рублей на двоих.Трехдневный визит с курортов Анталийского побережья — от 540 долларов на двоих. По оценкам экспертов, при запуске прямых рейсов по направлению будут востребованы туры на три-пять дней.Впрочем, источники АТОР в авиационной отрасли и в одной из авиакомпаний, получившей допуски на полеты в Каппадокию, сомневаются, что прямые рейсы будут запущены этим летом. Дело в том, что полетные программы н аближайшие месяцы уже сверстаны, все провозные емкости задействованы. Кроме того, есть риски недозагрузки рейсов по направлению, которое не очень известно массовому туристу.Росавиация выдала допуски на выполнение регулярных рейсов в Каппадокию S7 и Nordwind из Москвы, а RedWings — из столицы, Краснодара, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Сочи.Сейчас большинство российских туристов едут в этот регион Турции через Стамбул, реже — через Анталью.
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в турецкую Каппадокию весной
АТОР: минимальная стоимость туров в Каппадокию — от 540 долларов на двоих
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Туроператоры назвали цены на поездки в Каппадокию весной, сообщает
АТОР.
Чаще всего путешественники посещают Каппадокию с экскурсией из курортных зон Анталийского побережья или в составе комбинированных туров "Стамбул плюс Каппадокия", рассказали участники рынка. Но есть те, кто летит в этот регион целенаправленно.
Стоимость тура на шесть ночей из Москвы
с перелетом во второй половине мая составляет как минимум 185 тысяч рублей на двоих. "Экскурсионка" по Каппадокии и Стамбулу
— от 187 тысяч рублей на двоих.
Трехдневный визит с курортов Анталийского побережья — от 540 долларов на двоих. По оценкам экспертов, при запуске прямых рейсов по направлению будут востребованы туры на три-пять дней.
Впрочем, источники АТОР в авиационной отрасли и в одной из авиакомпаний, получившей допуски на полеты в Каппадокию, сомневаются, что прямые рейсы будут запущены этим летом. Дело в том, что полетные программы н аближайшие месяцы уже сверстаны, все провозные емкости задействованы. Кроме того, есть риски недозагрузки рейсов по направлению, которое не очень известно массовому туристу.
Росавиация
выдала допуски на выполнение регулярных рейсов в Каппадокию S7
и Nordwind из Москвы, а RedWings — из столицы, Краснодара
, Минеральных Вод
, Ростова-на-Дону
и Сочи
.
Сейчас большинство российских туристов едут в этот регион Турции
через Стамбул, реже — через Анталью
.
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