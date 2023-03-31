https://ria.ru/20230331/tramp-1862120545.html
Песков прокомментировал возможное дело против Трампа
Песков прокомментировал возможное дело против Трампа - РИА Новости, 31.03.2023
Песков прокомментировал возможное дело против Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном деле США против экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что это... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:56
2023-03-31T12:56
2023-03-31T12:58
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном деле США против экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что это внутриамериканский процесс, который в Кремле не считают нужным как-то комментировать.Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом."Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какая точка зрения у Кремля насчет обвинений США в адрес Трампа.
https://ria.ru/20230331/ssha-1862021555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, россия, дональд трамп, дмитрий песков, нью-йорк (город)
США, В мире, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Нью-Йорк (город)
Песков прокомментировал возможное дело против Трампа
Песков назвал возможное дело против Трампа внутриамерикнаским процессом
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном деле США против экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что это внутриамериканский процесс, который в Кремле не считают нужным как-то комментировать.
Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке
проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена
обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
"Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какая точка зрения у Кремля насчет обвинений США в адрес Трампа.
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