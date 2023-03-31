https://ria.ru/20230331/toplivo-1862227096.html
Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива
Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива - РИА Новости, 31.03.2023
Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива
Порядка 2 тысяч литров дизельного топлива и 1,5 тысячи литров бензина уже доставили спасатели МЧС для заправки транспорта, находящегося в пробке, которая... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:51
2023-03-31T16:51
2023-03-31T16:51
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 2 тысяч литров дизельного топлива и 1,5 тысячи литров бензина уже доставили спасатели МЧС для заправки транспорта, находящегося в пробке, которая образовалась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Около 2000 литров дизеля и 1500 литров бензина развезли по заблокированным стихией автомобилям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели также доставляют находящимся в пробке людям воду и продукты питания. По стоянию на 16.00 мск протяженность затора сократилась до 17 километров. Патрулирование "заторного" участка осуществляется по семи маршрутам. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий затора привлечены 258 человек и 192 единицы техники.
https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива
Спасатели доставили автомобилям, стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 2 тысяч литров дизельного топлива и 1,5 тысячи литров бензина уже доставили спасатели МЧС для заправки транспорта, находящегося в пробке, которая образовалась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Около 2000 литров дизеля и 1500 литров бензина развезли по заблокированным стихией автомобилям", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели также доставляют находящимся в пробке людям воду и продукты питания. По стоянию на 16.00 мск протяженность затора сократилась до 17 километров. Патрулирование "заторного" участка осуществляется по семи маршрутам.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий затора привлечены 258 человек и 192 единицы техники.
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