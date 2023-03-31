https://ria.ru/20230331/toplivo-1862227096.html

Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива

Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива - РИА Новости, 31.03.2023

Спасатели доставили стоящим на трассе М-4 "Дон" около 3500 литров топлива

Порядка 2 тысяч литров дизельного топлива и 1,5 тысячи литров бензина уже доставили спасатели МЧС для заправки транспорта, находящегося в пробке, которая... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:51

2023-03-31T16:51

2023-03-31T16:51

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 2 тысяч литров дизельного топлива и 1,5 тысячи литров бензина уже доставили спасатели МЧС для заправки транспорта, находящегося в пробке, которая образовалась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Около 2000 литров дизеля и 1500 литров бензина развезли по заблокированным стихией автомобилям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели также доставляют находящимся в пробке людям воду и продукты питания. По стоянию на 16.00 мск протяженность затора сократилась до 17 километров. Патрулирование "заторного" участка осуществляется по семи маршрутам. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий затора привлечены 258 человек и 192 единицы техники.

https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)