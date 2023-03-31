Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыБолее 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Таганский, Арбатский и Гагаринский", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все работы будут завершены в установленный срок - до конца апреля.
«
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни. Уточняется, что во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта.