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Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле - РИА Новости, 31.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:18 31.03.2023
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Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле
Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле - РИА Новости, 31.03.2023
Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:18
2023-03-31T12:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Таганский, Арбатский и Гагаринский", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все работы будут завершены в установленный срок - до конца апреля. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни. Уточняется, что во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыБолее 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Таганский, Арбатский и Гагаринский", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все работы будут завершены в установленный срок - до конца апреля.
«
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни. Уточняется, что во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта.
Промывка Ходынского тоннеля
В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений
30 марта, 11:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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