https://ria.ru/20230331/tonneli-1862101359.html

Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле

Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле - РИА Новости, 31.03.2023

Петр Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в апреле

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:18

2023-03-31T12:18

2023-03-31T12:18

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петр бирюков

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Таганский, Арбатский и Гагаринский", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все работы будут завершены в установленный срок - до конца апреля. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни. Уточняется, что во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы