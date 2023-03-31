https://ria.ru/20230331/terakt-1862222443.html

На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту

На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 31.03.2023

На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту

Жителя Мордовии, одобрившего подрыв Крымского моста, заподозрили в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:32

2023-03-31T16:32

2023-03-31T16:32

происшествия

россия

фсб

крымский мост

теракт на крымском мосту

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Жителя Мордовии, одобрившего подрыв Крымского моста, заподозрили в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление ФСБ России. "Гражданин под своим настоящим именем в одной из групп "ВКонтакте" опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенному 8 октября 2022 года. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), - говорится в релизе. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html

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происшествия, россия, фсб, крымский мост, теракт на крымском мосту