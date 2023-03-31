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На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 31.03.2023
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16:32 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/terakt-1862222443.html
На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту
На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 31.03.2023
На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту
Жителя Мордовии, одобрившего подрыв Крымского моста, заподозрили в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:32
2023-03-31T16:32
происшествия
россия
фсб
крымский мост
теракт на крымском мосту
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Жителя Мордовии, одобрившего подрыв Крымского моста, заподозрили в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление ФСБ России. "Гражданин под своим настоящим именем в одной из групп "ВКонтакте" опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенному 8 октября 2022 года. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), - говорится в релизе. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
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происшествия, россия, фсб, крымский мост, теракт на крымском мосту
Происшествия, Россия, ФСБ, Крымский мост, Теракт на Крымском мосту
На жителя Мордовии завели дело из-за одобрения теракта на Крымском мосту

ФСБ завело дело на жителя Мордовии из-за одобряющего теракт на Крымском мосту комментария

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Жителя Мордовии, одобрившего подрыв Крымского моста, заподозрили в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление ФСБ России.
"Гражданин под своим настоящим именем в одной из групп "ВКонтакте" опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенному 8 октября 2022 года. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), - говорится в релизе.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
Вчера, 13:14
 
ПроисшествияРоссияФСБКрымский мостТеракт на Крымском мосту
 
 
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