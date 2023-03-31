https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html

СБУ заподозрила священнослужителя в помощи уклонистам

СБУ заподозрила священнослужителя в помощи уклонистам - РИА Новости, 31.03.2023

СБУ заподозрила священнослужителя в помощи уклонистам

Помощнику настоятеля Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной Церкви (УПЦ) вручили подозрение в РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:43

2023-03-31T15:43

2023-03-31T15:43

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служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощнику настоятеля Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной Церкви (УПЦ) вручили подозрение в незаконной переправе мужчин призывного возраста через украинскую границу, сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "По материалам СБУ подозрение получил священнослужитель на Буковине, который помогал уклоняющимся убегать от мобилизации. К организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении службы в телеграм-канале. По данным СБУ, в сентябре прошлого года подозреваемый якобы пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. В офисе генпрокурора Украины утонили, что военнообязанные были доставлены на территорию монастыря, где их якобы инструктировал сам священнослужитель. К линии разграничения Украины с Республикой Румынии граждан сопровождали третьи лица – жители приграничных районов, которые хорошо ориентировались на местности. Их устанавливает следствие. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили клирику о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через госграницу Украины". Материалы по организатору незаконного пересечения уже находятся на рассмотрении суда, уточнили в ГП Украины. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20230331/upts-1862000806.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире