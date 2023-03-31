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В Нью-Йорке из-за дела Трампа полицейских обязали выйти на работу в форме

В Нью-Йорке из-за дела Трампа полицейских обязали выйти на работу в форме - РИА Новости, 31.03.2023

В Нью-Йорке из-за дела Трампа полицейских обязали выйти на работу в форме

Все сотрудники главного полицейского управления Нью-Йорка в пятницу будут должны выйти на работу в форменной одежде из соображений предосторожности в связи с... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:50

2023-03-31T02:50

2023-03-31T02:51

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все сотрудники главного полицейского управления Нью-Йорка в пятницу будут должны выйти на работу в форменной одежде из соображений предосторожности в связи с предъявлением обвинений против экс-президента Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутриведомственный циркуляр. Указ о необходимости форменной одежды касается также сотрудников вспомогательных подразделений. В циркуляре говорится, что все сотрудники в форме должны быть готовы к мобилизации в любой момент во время своей смены. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. По данным телеканала, явку Трампа в суд и связанные с ней проблемы безопасности уже сейчас обсуждают служба маршалов США, Секретная служба и департамент полиции Нью-Йорка. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html

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нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), дональд трамп, сша, манхэттен, в мире