https://ria.ru/20230331/sportploschadka-1862153445.html

Луценко: новая спортплощадка появится в поселке Вологодской области

Луценко: новая спортплощадка появится в поселке Вологодской области - РИА Новости, 31.03.2023

Луценко: новая спортплощадка появится в поселке Вологодской области

Новый скейт-парк и площадку для воркаута по программе губернатора Вологодской области "Народный бюджет" планируют оборудовать в центре поселка Можайское,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:00

2023-03-31T14:00

2023-03-31T14:00

вологодская область

вологодская область

череповецкий район

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 31 мар – РИА Новости. Новый скейт-парк и площадку для воркаута по программе губернатора Вологодской области "Народный бюджет" планируют оборудовать в центре поселка Можайское, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.В Вологодской области стартовал новый сезон программы губернатора "Народный бюджет". В этом году одобрено 1373 проекта – это инициативы жителей населенных пунктов. Работы пройдут во всех муниципалитетах Вологодчины. Проекты направлены на благоустройство территорий, ремонт спортивных и детских площадок, приобретение оборудования в учреждения культуры, устройство уличного освещения, ремонт памятников, обновление котельных.В этом году для участия в программе "Народный бюджет" поступило около 2200 заявок. Это рекордное количество по сравнению с прошлыми годами. Больше всего проектов прошло из Вологодского, Великоустюгского округов и Череповецкого района. К примеру, в поселке Можайское Вологодского округа будут обновлены четыре спортивных объекта.Как отмечается в сообщении, в прошлом году в поселке Можайское в рамках "Народного бюджета" оборудовали площадку для пляжного волейбола. В рамках программы запланирована установка забора вокруг спортивного поля. Благодаря программе также благоустроят территорию рядом с ФОКом: уложат тротуарную плитку, установят ограждение.В пресс-службе напомнили, что программа "Народный бюджет" реализуется с 2015 года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова. Реализация проектов предусматривает несколько уровней финансирования: областной и местный бюджеты, а также средства населения.За все время реализации программы поддержано более 5,5 тысяч проектов. С 2015 года на эти цели было направлено порядка 1,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html

вологодская область

череповецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, череповецкий район, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области