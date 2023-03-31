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Луценко: новая спортплощадка появится в поселке Вологодской области
Луценко: новая спортплощадка появится в поселке Вологодской области - РИА Новости, 31.03.2023
Луценко: новая спортплощадка появится в поселке Вологодской области
Новый скейт-парк и площадку для воркаута по программе губернатора Вологодской области "Народный бюджет" планируют оборудовать в центре поселка Можайское,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:00
2023-03-31T14:00
2023-03-31T14:00
вологодская область
вологодская область
череповецкий район
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 31 мар – РИА Новости. Новый скейт-парк и площадку для воркаута по программе губернатора Вологодской области "Народный бюджет" планируют оборудовать в центре поселка Можайское, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.В Вологодской области стартовал новый сезон программы губернатора "Народный бюджет". В этом году одобрено 1373 проекта – это инициативы жителей населенных пунктов. Работы пройдут во всех муниципалитетах Вологодчины. Проекты направлены на благоустройство территорий, ремонт спортивных и детских площадок, приобретение оборудования в учреждения культуры, устройство уличного освещения, ремонт памятников, обновление котельных.В этом году для участия в программе "Народный бюджет" поступило около 2200 заявок. Это рекордное количество по сравнению с прошлыми годами. Больше всего проектов прошло из Вологодского, Великоустюгского округов и Череповецкого района. К примеру, в поселке Можайское Вологодского округа будут обновлены четыре спортивных объекта.Как отмечается в сообщении, в прошлом году в поселке Можайское в рамках "Народного бюджета" оборудовали площадку для пляжного волейбола. В рамках программы запланирована установка забора вокруг спортивного поля. Благодаря программе также благоустроят территорию рядом с ФОКом: уложат тротуарную плитку, установят ограждение.В пресс-службе напомнили, что программа "Народный бюджет" реализуется с 2015 года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова. Реализация проектов предусматривает несколько уровней финансирования: областной и местный бюджеты, а также средства населения.За все время реализации программы поддержано более 5,5 тысяч проектов. С 2015 года на эти цели было направлено порядка 1,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, череповецкий район, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Череповецкий район, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 31 мар – РИА Новости. Новый скейт-парк и площадку для воркаута по программе губернатора Вологодской области "Народный бюджет" планируют оборудовать в центре поселка Можайское, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
В Вологодской области стартовал новый сезон программы губернатора "Народный бюджет". В этом году одобрено 1373 проекта – это инициативы жителей населенных пунктов. Работы пройдут во всех муниципалитетах Вологодчины. Проекты направлены на благоустройство территорий, ремонт спортивных и детских площадок, приобретение оборудования в учреждения культуры, устройство уличного освещения, ремонт памятников, обновление котельных.
В этом году для участия в программе "Народный бюджет" поступило около 2200 заявок. Это рекордное количество по сравнению с прошлыми годами. Больше всего проектов прошло из Вологодского, Великоустюгского округов и Череповецкого района
. К примеру, в поселке Можайское Вологодского округа будут обновлены четыре спортивных объекта.
Как отмечается в сообщении, в прошлом году в поселке Можайское в рамках "Народного бюджета" оборудовали площадку для пляжного волейбола. В рамках программы запланирована установка забора вокруг спортивного поля. Благодаря программе также благоустроят территорию рядом с ФОКом: уложат тротуарную плитку, установят ограждение.
«
"Сейчас доля областного бюджета в финансировании проекта составляет 70%, местного бюджета и средства бизнеса – 25%, средства местных жителей – не менее 5%. В этом году размер областной субсидии был увеличен почти на 100 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом и составил 500 миллионов. За годы существования программа показала свою востребованность на Вологодчине. Главное преимущество "Народного бюджета" – возможность жителей предлагать и воплощать свои инициативы по развитию населенных пунктов, благоустройству территорий", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.
В пресс-службе напомнили, что программа "Народный бюджет" реализуется с 2015 года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова
. Реализация проектов предусматривает несколько уровней финансирования: областной и местный бюджеты, а также средства населения.
За все время реализации программы поддержано более 5,5 тысяч проектов. С 2015 года на эти цели было направлено порядка 1,7 миллиарда рублей.
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