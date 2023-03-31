https://ria.ru/20230331/soyuzniki-1862172306.html
Россия планирует активно развивать сотрудничество с союзниками
Россия планирует активно развивать сотрудничество с союзниками - РИА Новости, 31.03.2023
Россия планирует активно развивать сотрудничество с союзниками
Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому, следует из опубликованной на официальном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:48
2023-03-31T14:48
2023-03-31T14:48
россия
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ. "Россия намерена активно развивать сотрудничество во всех сферах с союзниками и партнерами, пресекать попытки недружественных стран воспрепятствовать такому сотрудничеству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика
Россия планирует активно развивать сотрудничество с союзниками
Новая Концепция внешней политики предполагает активное развитие отношений с союзниками