Рейтинг@Mail.ru
Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:15 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/sotrudnichestvo-1862215990.html
Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества
Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 31.03.2023
Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества
Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:15
2023-03-31T16:15
тверская область
зимбабве
тверская область
игорь руденя
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862214853_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_3dc3d7ab42ae615f7b137f426dc25e49.jpg
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как передает пресс-служба правительства Тверской области, Руденя в пятницу провел в Твери встречу с председателем Сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики и Верхневолжья.Зимбабве обладает одной из самых протяженных на африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи глава Верхневолжья считает перспективным сотрудничество в сфере экспорта в республику продукции железнодорожного транспортного машиностроения. У тверских предприятий есть опыт поставок современных вагонов в страны Африки, в частности, в Египет.Среди других потенциальных направлений взаимодействия, которые могут быть реализованы, в том числе, по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", были обозначены аграрный сектор, поставки продукции пищевой промышленности, спецтехники и светотехнического оборудования. Как отметили в пресс-службе, продукция предприятий Верхневолжья уже востребована на африканском континенте для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства. Так, в 2023 году запланирована реализация проекта свето-музыкального оформления моста через реку Сенегал с использованием изделий завода "Светотехника" (город Лихославль Тверской области), входящего в состав корпорации "Боос Лайтинг ГРУПП".Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Тверская область имеет большой опыт подготовки медиков, инженеров и других специалистов самой высокой квалификации для стран Африки и Азии, пояснили в пресс-службе.В настоящее время в Зимбабве из России экспортируются удобрения, зерно, полиграфическая и фармацевтическая продукция, механическое оборудование, техника, в том числе медицинская, компьютеры, оптика и другие приборы, бумага и картон, электрические устройства и аппаратура связи.
https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html
зимбабве
тверская область
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862214853_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_4ae7a2dec69fbd719ce881497d8c67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зимбабве, тверская область, игорь руденя, африка
Тверская область, Зимбабве, Тверская область, Игорь Руденя, Африка

Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования
Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как передает пресс-служба правительства Тверской области, Руденя в пятницу провел в Твери встречу с председателем Сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики и Верхневолжья.
«
"Более 40 лет назад в Хараре было открыто посольство Советского Союза. С тех пор отношения между нашими странами развиваются по пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, научно-образовательной и других сферах. Предлагаем рассмотреть перспективные направления взаимодействия Тверской области и республики", – сказал на встрече Руденя.
Зимбабве обладает одной из самых протяженных на африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи глава Верхневолжья считает перспективным сотрудничество в сфере экспорта в республику продукции железнодорожного транспортного машиностроения. У тверских предприятий есть опыт поставок современных вагонов в страны Африки, в частности, в Египет.
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
29 марта, 19:58
Среди других потенциальных направлений взаимодействия, которые могут быть реализованы, в том числе, по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", были обозначены аграрный сектор, поставки продукции пищевой промышленности, спецтехники и светотехнического оборудования. Как отметили в пресс-службе, продукция предприятий Верхневолжья уже востребована на африканском континенте для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства. Так, в 2023 году запланирована реализация проекта свето-музыкального оформления моста через реку Сенегал с использованием изделий завода "Светотехника" (город Лихославль Тверской области), входящего в состав корпорации "Боос Лайтинг ГРУПП".
Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Тверская область имеет большой опыт подготовки медиков, инженеров и других специалистов самой высокой квалификации для стран Африки и Азии, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время в Зимбабве из России экспортируются удобрения, зерно, полиграфическая и фармацевтическая продукция, механическое оборудование, техника, в том числе медицинская, компьютеры, оптика и другие приборы, бумага и картон, электрические устройства и аппаратура связи.
 
Тверская областьЗимбабвеТверская областьИгорь РуденяАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала