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Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 31.03.2023

Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:15

2023-03-31T16:15

2023-03-31T16:15

тверская область

зимбабве

тверская область

игорь руденя

африка

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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как передает пресс-служба правительства Тверской области, Руденя в пятницу провел в Твери встречу с председателем Сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики и Верхневолжья.Зимбабве обладает одной из самых протяженных на африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи глава Верхневолжья считает перспективным сотрудничество в сфере экспорта в республику продукции железнодорожного транспортного машиностроения. У тверских предприятий есть опыт поставок современных вагонов в страны Африки, в частности, в Египет.Среди других потенциальных направлений взаимодействия, которые могут быть реализованы, в том числе, по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", были обозначены аграрный сектор, поставки продукции пищевой промышленности, спецтехники и светотехнического оборудования. Как отметили в пресс-службе, продукция предприятий Верхневолжья уже востребована на африканском континенте для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства. Так, в 2023 году запланирована реализация проекта свето-музыкального оформления моста через реку Сенегал с использованием изделий завода "Светотехника" (город Лихославль Тверской области), входящего в состав корпорации "Боос Лайтинг ГРУПП".Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Тверская область имеет большой опыт подготовки медиков, инженеров и других специалистов самой высокой квалификации для стран Африки и Азии, пояснили в пресс-службе.В настоящее время в Зимбабве из России экспортируются удобрения, зерно, полиграфическая и фармацевтическая продукция, механическое оборудование, техника, в том числе медицинская, компьютеры, оптика и другие приборы, бумага и картон, электрические устройства и аппаратура связи.

https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

зимбабве, тверская область, игорь руденя, африка