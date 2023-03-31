Руденя: Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Тверская область и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и образования, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как передает пресс-служба правительства Тверской области, Руденя в пятницу провел в Твери встречу с председателем Сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики и Верхневолжья.
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"Более 40 лет назад в Хараре было открыто посольство Советского Союза. С тех пор отношения между нашими странами развиваются по пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, научно-образовательной и других сферах. Предлагаем рассмотреть перспективные направления взаимодействия Тверской области и республики", – сказал на встрече Руденя.
Зимбабве обладает одной из самых протяженных на африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи глава Верхневолжья считает перспективным сотрудничество в сфере экспорта в республику продукции железнодорожного транспортного машиностроения. У тверских предприятий есть опыт поставок современных вагонов в страны Африки, в частности, в Египет.
Среди других потенциальных направлений взаимодействия, которые могут быть реализованы, в том числе, по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", были обозначены аграрный сектор, поставки продукции пищевой промышленности, спецтехники и светотехнического оборудования. Как отметили в пресс-службе, продукция предприятий Верхневолжья уже востребована на африканском континенте для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства. Так, в 2023 году запланирована реализация проекта свето-музыкального оформления моста через реку Сенегал с использованием изделий завода "Светотехника" (город Лихославль Тверской области), входящего в состав корпорации "Боос Лайтинг ГРУПП".
Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Тверская область имеет большой опыт подготовки медиков, инженеров и других специалистов самой высокой квалификации для стран Африки и Азии, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время в Зимбабве из России экспортируются удобрения, зерно, полиграфическая и фармацевтическая продукция, механическое оборудование, техника, в том числе медицинская, компьютеры, оптика и другие приборы, бумага и картон, электрические устройства и аппаратура связи.