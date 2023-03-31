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Минобороны Сирии сообщило о поражении части выпущенных Израилем ракет
Минобороны Сирии сообщило о поражении части выпущенных Израилем ракет - РИА Новости, 31.03.2023
Минобороны Сирии сообщило о поражении части выпущенных Израилем ракет
Средства ПВО Сирии сбили некоторые из ракет, выпущенных Израилем по столичной провинции Дамаск, в результате атаки нанесен материальный ущерб, заявило сирийское РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:12
2023-03-31T02:12
2023-03-31T02:56
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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО Сирии сбили некоторые из ракет, выпущенных Израилем по столичной провинции Дамаск, в результате атаки нанесен материальный ущерб, заявило сирийское министерство обороны. Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии отражали атаку в небе над Дамаском, были слышны взрывы. "Сегодня в 00.17 (время совпадает с мск – ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет с оккупированных Голанских высот, нанеся удары по одному из мест в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили часть из них. В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в сообщении минобороны Сирии. Это уже вторая атака на Сирию за сутки. Министерство обороны Сирии в четверг утром заявило о ранении двух военных в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска.
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль
Минобороны Сирии сообщило о поражении части выпущенных Израилем ракет
Минобороны Сирии: ПВО сбила некоторые из ракет, выпущенных Израилем по Дамаску