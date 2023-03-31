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Глава Хабаровского края поручил поддержать развитие туризма на Шантарах

Глава Хабаровского края поручил поддержать развитие туризма на Шантарах - РИА Новости, 31.03.2023

Глава Хабаровского края поручил поддержать развитие туризма на Шантарах

Профильным министерствам Хабаровского края поручено содействовать развитию туризма на Шантарских островах, входящих в состав Тугуро-Чумиканского района, сообщил РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:33

2023-03-31T06:33

2023-03-31T10:33

хабаровский край

михаил дегтярев

тугуро-чумиканский район

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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Профильным министерствам Хабаровского края поручено содействовать развитию туризма на Шантарских островах, входящих в состав Тугуро-Чумиканского района, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Дегтярев регулярно встречается с главами районов края. На этот раз доклад о развитии Тугуро-Чумиканского района представила Изабелла Осипова. "Новая точка роста – туристический сектор. Настоящая жемчужина туризма – Шантарские острова, куда стремятся попасть многие, но уровень сервиса оставляет желать лучшего. Поэтому дал поручение минтуру и минэку края поддержать район и всех предпринимателей, кто хочет развиваться в этом направлении", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. В Тугуро-Чумиканском районе реализуются и такие масштабные инвестпроекты федерального значения, как освоение Кутынского золоторудного месторождения, строится Тихоокеанская железная дорога и морской порт Эльга. Глава региона рассказал, что с руководителем района они обсудили вопросы, которые совместно удалось решить. Так, первую модульную автозаправочную станцию закупили и установили в Чумикане. Отсутствие АЗС не добавляло комфорта жизни на селе. Сегодня она запущена в работу. А в полную силу начнет отпускать топливо в розницу с начала навигации-2023, уточнил губернатор. Району передали и новый автотопливозаправщик. Он будет доставлять горючее для дизельных электростанций в отдаленные поселения, напомнил глава региона. Шантарские острова - архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии, отделен от материка Шантарским морем и проливом Линдгольма, административно входит в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Шантары, как нацпарк России, учрежден 30 декабря 2013 года с целью сохранить уникальные природные комплексы. На островах встречаются занесенные в Красные книги РФ и Хабаровского края редкие виды животных и растений, имеются лежбища ластоногих, в реке Средней острова Большой Шантар обитает рыба микижа. На архипелаге встречаются 11 видов морских птиц. Наиболее многочисленный вид - очковый чистик. В акватории можно видеть подходящих довольно близко к берегам островов гренландских китов. Туризм на Шантарских островах представлен экологический, познавательный, рекреационный, рыболовный, геологический, историко-познавательный, этнический, гастрономический, а также whale watching (наблюдение за китами). Турсезон на архипелаге длится всего около трех месяцев в году - с июля по конец сентября. Средняя продолжительность одного путешествия составляет 10-12 дней. В среднем в год архипелаг посещают порядка 150 туристов.

https://ria.ru/20230320/khabarovsk-1859021550.html

https://ria.ru/20230313/polimetall-1857493248.html

тугуро-чумиканский район

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