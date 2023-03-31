https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html
Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники
Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники - РИА Новости, 31.03.2023
Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники
Около 200 миллионов рублей ежегодно выделяется из бюджета Тюменской области для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:39
2023-03-31T13:39
2023-03-31T13:39
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 31 мар — РИА Новости. Около 200 миллионов рублей ежегодно выделяется из бюджета Тюменской области для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса, наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением, заявил глава региона Александр Моор. Аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретённой ими сельхозтехники, в том числе в лизинг. Купить с помощью господдержки можно посевные комплексы, сеялки, мощные тракторы, культиваторы, комбайны и многое другое, отмечают в правительстве области. "Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств. Ежегодно выделяем из бюджета 200 млн рублей на господдержку. Этот сезон - не исключение. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов - в числе ключевых задач, отметил Моор, это позволяет аграриям "эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию".
https://ria.ru/20230328/mchs-1861282660.html
https://ria.ru/20230322/shkoly-1859888334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия
Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники
Тюменская область выделит аграриям около 200 миллионов рублей на покупку сельхозтехники
ТЮМЕНЬ, 31 мар — РИА Новости.
Около 200 миллионов рублей ежегодно выделяется из бюджета Тюменской области для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса, наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением, заявил
глава региона Александр Моор.
Аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретённой ими сельхозтехники, в том числе в лизинг. Купить с помощью господдержки можно посевные комплексы, сеялки, мощные тракторы, культиваторы, комбайны и многое другое, отмечают в правительстве области.
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"Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств. Ежегодно выделяем из бюджета 200 млн рублей на господдержку. Этот сезон - не исключение. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов - в числе ключевых задач, отметил Моор, это позволяет аграриям "эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию".
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