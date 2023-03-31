https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html

Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники

Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники - РИА Новости, 31.03.2023

Тюменская область выделит аграриям средства на покупку сельхозтехники

Около 200 миллионов рублей ежегодно выделяется из бюджета Тюменской области для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:39

2023-03-31T13:39

2023-03-31T13:39

тюменская область

тюменская область

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 31 мар — РИА Новости. Около 200 миллионов рублей ежегодно выделяется из бюджета Тюменской области для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса, наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением, заявил глава региона Александр Моор. Аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретённой ими сельхозтехники, в том числе в лизинг. Купить с помощью господдержки можно посевные комплексы, сеялки, мощные тракторы, культиваторы, комбайны и многое другое, отмечают в правительстве области. "Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств. Ежегодно выделяем из бюджета 200 млн рублей на господдержку. Этот сезон - не исключение. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов - в числе ключевых задач, отметил Моор, это позволяет аграриям "эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию".

https://ria.ru/20230328/mchs-1861282660.html

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Владимир Лаврентьев

тюменская область, александр моор, россия