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В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты - РИА Новости, 31.03.2023
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Религия
 
21:01 31.03.2023 (обновлено: 21:40 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты - РИА Новости, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) указали на присутствие сатанистов среди собравшихся у Киево-Печерской лавры сторонников изгнания из нее... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:01
2023-03-31T21:40
религия
украина
киев
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) указали на присутствие сатанистов среди собравшихся у Киево-Печерской лавры сторонников изгнания из нее монахов. "Сегодня среди тех, кто пришел "изгонять" христиан из их святыни, множество провокаторов, дерзко издевающихся над верующими, оскорбляют их глубинные религиозные чувства, все святое, что дорогому каждому христианину… На этих фото вы можете четко видеть, кто их бог – сатана. Сатанинские символы на одежде, сатанинские знаки. Все, что нужно знать о том, кто сегодня воюет с православными христианами в Украине. У одного из этих горе-активистов на толстовке написано: "Do you have a moment to talk about lord and savior satan", что можно перевести как: "Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе-сатане", – написано на сайте УПЦ. Подпись сопровождает фотографию мужчины в черной толстовке с этой надписью, двумя перевернутыми пентаграммами и изображением чёрта. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html
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украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Киев, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты

В УПЦ заявили о присутствии сатанистов среди осаждающих лавру сторонников изгнания монахов

© Фото : УПЦСторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : УПЦ
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) указали на присутствие сатанистов среди собравшихся у Киево-Печерской лавры сторонников изгнания из нее монахов.
"Сегодня среди тех, кто пришел "изгонять" христиан из их святыни, множество провокаторов, дерзко издевающихся над верующими, оскорбляют их глубинные религиозные чувства, все святое, что дорогому каждому христианину… На этих фото вы можете четко видеть, кто их бог – сатана. Сатанинские символы на одежде, сатанинские знаки. Все, что нужно знать о том, кто сегодня воюет с православными христианами в Украине. У одного из этих горе-активистов на толстовке написано: "Do you have a moment to talk about lord and savior satan", что можно перевести как: "Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе-сатане", – написано на сайте УПЦ.
© Фото : УПЦСторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : УПЦ
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Подпись сопровождает фотографию мужчины в черной толстовке с этой надписью, двумя перевернутыми пентаграммами и изображением чёрта.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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