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Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную
Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную - РИА Новости, 31.03.2023
Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную
В городе Торжке в этом году построят новую газовую котельную для теплоснабжения многоквартирных домов по улице Энергетиков, сообщил в пятницу губернатор... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:25
2023-03-31T14:25
2023-03-31T14:25
тверская область
игорь руденя
торжок
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ТВЕРЬ, 31 мар - РИА Новости. В городе Торжке в этом году построят новую газовую котельную для теплоснабжения многоквартирных домов по улице Энергетиков, сообщил в пятницу губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом Руденя заявил в ходе личного приёма граждан при рассмотрении обращения жительницы Торжка. По ее словам, теплоснабжение четырёх многоквартирных домов по улице Энергетиков, в которых проживает 110 человек, в настоящее время осуществляется от электрической котельной 1957 года постройки. Техническое состояние оборудования устарело, что сказывается на температуре воздуха в квартирах граждан.Глава региона отметил, что для отопления данных многоквартирных домов по улице Энергетиков в этом году построят новую котельную. "Проект подготовлен. Это будет блочно-модульная газовая котельная. Финансирование заложено. Планируется построить котельную, провести ее испытания и сертифицировать объект до начала отопительного сезона 2023-2024 годов", - сказал Руденя.Строительство новой газовой котельной в Торжке будет осуществляться в рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области. В настоящее время заключен контракт с подрядной организацией на строительно-монтажные работы по установке объекта теплоснабжения.Губернатор также поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области внести предложения по ремонту или замене теплотрассы от новой котельной до домов, исходя из её технического состояния.
https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861321583.html
торжок
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, торжок
Тверская область, Игорь Руденя, Торжок
ТВЕРЬ, 31 мар - РИА Новости. В городе Торжке в этом году построят новую газовую котельную для теплоснабжения многоквартирных домов по улице Энергетиков, сообщил в пятницу губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом Руденя заявил в ходе личного приёма граждан при рассмотрении обращения жительницы Торжка. По ее словам, теплоснабжение четырёх многоквартирных домов по улице Энергетиков, в которых проживает 110 человек, в настоящее время осуществляется от электрической котельной 1957 года постройки. Техническое состояние оборудования устарело, что сказывается на температуре воздуха в квартирах граждан.
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Глава региона отметил, что для отопления данных многоквартирных домов по улице Энергетиков в этом году построят новую котельную. "Проект подготовлен. Это будет блочно-модульная газовая котельная. Финансирование заложено. Планируется построить котельную, провести ее испытания и сертифицировать объект до начала отопительного сезона 2023-2024 годов", - сказал Руденя
.
Строительство новой газовой котельной в Торжке будет осуществляться в рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области. В настоящее время заключен контракт с подрядной организацией на строительно-монтажные работы по установке объекта теплоснабжения.
Губернатор также поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области внести предложения по ремонту или замене теплотрассы от новой котельной до домов, исходя из её технического состояния.