https://ria.ru/20230331/rudenya-1862161912.html

Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную

Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную - РИА Новости, 31.03.2023

Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную

В городе Торжке в этом году построят новую газовую котельную для теплоснабжения многоквартирных домов по улице Энергетиков, сообщил в пятницу губернатор... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:25

2023-03-31T14:25

2023-03-31T14:25

тверская область

игорь руденя

торжок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862160569_0:149:1300:880_1920x0_80_0_0_002cff6ce2fab4e9fbdf48fcfe449f34.jpg

ТВЕРЬ, 31 мар - РИА Новости. В городе Торжке в этом году построят новую газовую котельную для теплоснабжения многоквартирных домов по улице Энергетиков, сообщил в пятницу губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом Руденя заявил в ходе личного приёма граждан при рассмотрении обращения жительницы Торжка. По ее словам, теплоснабжение четырёх многоквартирных домов по улице Энергетиков, в которых проживает 110 человек, в настоящее время осуществляется от электрической котельной 1957 года постройки. Техническое состояние оборудования устарело, что сказывается на температуре воздуха в квартирах граждан.Глава региона отметил, что для отопления данных многоквартирных домов по улице Энергетиков в этом году построят новую котельную. "Проект подготовлен. Это будет блочно-модульная газовая котельная. Финансирование заложено. Планируется построить котельную, провести ее испытания и сертифицировать объект до начала отопительного сезона 2023-2024 годов", - сказал Руденя.Строительство новой газовой котельной в Торжке будет осуществляться в рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области. В настоящее время заключен контракт с подрядной организацией на строительно-монтажные работы по установке объекта теплоснабжения.Губернатор также поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области внести предложения по ремонту или замене теплотрассы от новой котельной до домов, исходя из её технического состояния.

https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861321583.html

торжок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, торжок