В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов
Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов
© Фото : The British ArmyВеликобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
Великобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) от трех зарубежных производителей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
В ходе двухнедельных испытаний, которые стали "первыми в своем роде в Великобритании", возможности продемонстрировали изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль). "Тяжелым" в данном случае определена дистанционно управляемая человеком роботизированная техника массой свыше пяти тонн.
© Фото : The British ArmyВеликобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
Великобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
"Испытания тяжелых беспилотных наземных систем… прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя", - сказано в документе.
Испытатели изучили различные параметры образцов, в частности, платформы испытывали на скорость и проходимость. Кроме того, испытаниям подвергли и работу систем связи.
В заявлении отмечается, что эти испытания стали только первым шагом в изучении возможностей такой техники на поле боля в следующие десятилетия.
Эстонская компания Milrem Robotics в частности разработала и производит роботизированную платформу THeMIS, образцы которой ранее были поставлены украинской армии.
В связи с тем, что данное изделие представляет несомненный технический интерес, российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в сентябре 2022 года объявил о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России.