https://ria.ru/20230331/roboty-1862199096.html

В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов

В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов - РИА Новости, 31.03.2023

В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов

Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) от трех зарубежных... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:37

2023-03-31T15:37

2023-03-31T15:54

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) от трех зарубежных производителей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. В ходе двухнедельных испытаний, которые стали "первыми в своем роде в Великобритании", возможности продемонстрировали изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль). "Тяжелым" в данном случае определена дистанционно управляемая человеком роботизированная техника массой свыше пяти тонн. "Испытания тяжелых беспилотных наземных систем… прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя", - сказано в документе. Испытатели изучили различные параметры образцов, в частности, платформы испытывали на скорость и проходимость. Кроме того, испытаниям подвергли и работу систем связи. В заявлении отмечается, что эти испытания стали только первым шагом в изучении возможностей такой техники на поле боля в следующие десятилетия. Эстонская компания Milrem Robotics в частности разработала и производит роботизированную платформу THeMIS, образцы которой ранее были поставлены украинской армии. В связи с тем, что данное изделие представляет несомненный технический интерес, российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в сентябре 2022 года объявил о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России. Помимо Украины, платформы THeMIS приобрели вооруженные силы 11 странам, семь из них - члены НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США. Ранее THeMIS применялись в военной операции Евросоюза в Мали.

https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861347767.html

https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html

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в мире, технологии, великобритания, эстония, германия, нато