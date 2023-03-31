Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 31.03.2023 (обновлено: 15:54 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/roboty-1862199096.html
В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов
В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов - РИА Новости, 31.03.2023
В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов
Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) от трех зарубежных... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:37
2023-03-31T15:54
в мире
технологии
великобритания
эстония
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862196272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe83b13d53789912d9bdc6c6d88cf3f2.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) от трех зарубежных производителей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. В ходе двухнедельных испытаний, которые стали "первыми в своем роде в Великобритании", возможности продемонстрировали изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль). "Тяжелым" в данном случае определена дистанционно управляемая человеком роботизированная техника массой свыше пяти тонн. "Испытания тяжелых беспилотных наземных систем… прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя", - сказано в документе. Испытатели изучили различные параметры образцов, в частности, платформы испытывали на скорость и проходимость. Кроме того, испытаниям подвергли и работу систем связи. В заявлении отмечается, что эти испытания стали только первым шагом в изучении возможностей такой техники на поле боля в следующие десятилетия. Эстонская компания Milrem Robotics в частности разработала и производит роботизированную платформу THeMIS, образцы которой ранее были поставлены украинской армии. В связи с тем, что данное изделие представляет несомненный технический интерес, российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в сентябре 2022 года объявил о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России. Помимо Украины, платформы THeMIS приобрели вооруженные силы 11 странам, семь из них - члены НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США. Ранее THeMIS применялись в военной операции Евросоюза в Мали.
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861347767.html
https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html
великобритания
эстония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862196272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4653f1f68b1d5863f9fdda9f5c646e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, великобритания, эстония, германия, нато
В мире, Технологии, Великобритания, Эстония, Германия, НАТО
В Великобритании впервые испытали тяжелых транспортных роботов

Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов

© Фото : The British ArmyВеликобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
Великобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : The British Army
Великобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) от трех зарубежных производителей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
В ходе двухнедельных испытаний, которые стали "первыми в своем роде в Великобритании", возможности продемонстрировали изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль). "Тяжелым" в данном случае определена дистанционно управляемая человеком роботизированная техника массой свыше пяти тонн.
© Фото : The British ArmyВеликобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
Великобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : The British Army
Великобритания провела испытания тяжелых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС)
"Испытания тяжелых беспилотных наземных систем… прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя", - сказано в документе.
Испытатели изучили различные параметры образцов, в частности, платформы испытывали на скорость и проходимость. Кроме того, испытаниям подвергли и работу систем связи.
В заявлении отмечается, что эти испытания стали только первым шагом в изучении возможностей такой техники на поле боля в следующие десятилетия.
Эстонская компания Milrem Robotics в частности разработала и производит роботизированную платформу THeMIS, образцы которой ранее были поставлены украинской армии.
Американский бомбардировщик B-52H - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
28 марта, 18:53
В связи с тем, что данное изделие представляет несомненный технический интерес, российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в сентябре 2022 года объявил о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России.
Помимо Украины, платформы THeMIS приобрели вооруженные силы 11 странам, семь из них - члены НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США. Ранее THeMIS применялись в военной операции Евросоюза в Мали.
Участники манифестации за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик
26 февраля, 08:17
 
В миреТехнологииВеликобританияЭстонияГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала