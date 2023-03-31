https://ria.ru/20230331/rezidenty-1862153880.html

Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании

Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании - РИА Новости, 31.03.2023

Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании

Еще четыре липецких компании стали резидентами регионального Технопарка; теперь он объединяет 36 производственных компаний различных направлений деятельности,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:01

2023-03-31T14:01

2023-03-31T14:01

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845916703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6eac5718e3b2c8145d6f8179d7d7f131.jpg

ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Липецк. Еще четыре липецких компании стали резидентами регионального Технопарка; теперь он объединяет 36 производственных компаний различных направлений деятельности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что среди новых резидентов – производители изделий из полиуретана и полимеров, строители зданий и сооружений с применением специализированных 3D-принтеров, а также компания, продвигающая электронные торговые площадки и объединяющая функциональные возможности маркетплейса и интернет-аукциона, и компания, оказывающая услуги по применению систем спутникового мониторинга транспорта для контроля превышений скорости и сливов топлива."Сегодня у бизнеса много возможностей для развития. Мы видим интересные разработки и проекты, оказываем поддержку, помогаем выстраивать кооперационные цепочки. Особое внимание оказывается импортозамещающим производствам, от которых зависит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны", – отметил Артамонов.По словам главы региона, новыми проектами предусматривается создание 38 рабочих мест и освоение порядка 48 миллионов рублей инвестиций. Все они направлены на разработки, которые смогут снизить расходы на строительство малоэтажных домов, приобретение электронной техники, запасных частей и оборудования, а также сократить расход топлива за счет грамотно выстроенной автоматизированной системы контроля автопарка.

https://ria.ru/20230330/proizvodstvo-1861815905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов