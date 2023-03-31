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Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании - РИА Новости, 31.03.2023
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Липецкая область
 
14:01 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/rezidenty-1862153880.html
Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании
Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании - РИА Новости, 31.03.2023
Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании
Еще четыре липецких компании стали резидентами регионального Технопарка; теперь он объединяет 36 производственных компаний различных направлений деятельности,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:01
2023-03-31T14:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Липецк. Еще четыре липецких компании стали резидентами регионального Технопарка; теперь он объединяет 36 производственных компаний различных направлений деятельности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что среди новых резидентов – производители изделий из полиуретана и полимеров, строители зданий и сооружений с применением специализированных 3D-принтеров, а также компания, продвигающая электронные торговые площадки и объединяющая функциональные возможности маркетплейса и интернет-аукциона, и компания, оказывающая услуги по применению систем спутникового мониторинга транспорта для контроля превышений скорости и сливов топлива."Сегодня у бизнеса много возможностей для развития. Мы видим интересные разработки и проекты, оказываем поддержку, помогаем выстраивать кооперационные цепочки. Особое внимание оказывается импортозамещающим производствам, от которых зависит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны", – отметил Артамонов.По словам главы региона, новыми проектами предусматривается создание 38 рабочих мест и освоение порядка 48 миллионов рублей инвестиций. Все они направлены на разработки, которые смогут снизить расходы на строительство малоэтажных домов, приобретение электронной техники, запасных частей и оборудования, а также сократить расход топлива за счет грамотно выстроенной автоматизированной системы контроля автопарка.
https://ria.ru/20230330/proizvodstvo-1861815905.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Статус резидентов липецкого Технопарка получили еще четыре компании

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Липецк. Еще четыре липецких компании стали резидентами регионального Технопарка; теперь он объединяет 36 производственных компаний различных направлений деятельности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что среди новых резидентов – производители изделий из полиуретана и полимеров, строители зданий и сооружений с применением специализированных 3D-принтеров, а также компания, продвигающая электронные торговые площадки и объединяющая функциональные возможности маркетплейса и интернет-аукциона, и компания, оказывающая услуги по применению систем спутникового мониторинга транспорта для контроля превышений скорости и сливов топлива.
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В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство
30 марта, 12:46
"Сегодня у бизнеса много возможностей для развития. Мы видим интересные разработки и проекты, оказываем поддержку, помогаем выстраивать кооперационные цепочки. Особое внимание оказывается импортозамещающим производствам, от которых зависит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны", – отметил Артамонов.
По словам главы региона, новыми проектами предусматривается создание 38 рабочих мест и освоение порядка 48 миллионов рублей инвестиций. Все они направлены на разработки, которые смогут снизить расходы на строительство малоэтажных домов, приобретение электронной техники, запасных частей и оборудования, а также сократить расход топлива за счет грамотно выстроенной автоматизированной системы контроля автопарка.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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