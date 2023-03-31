https://ria.ru/20230331/remont-1862028989.html

В 17 коммуникационных коллекторах Москвы пройдет ремонт

В 17 коммуникационных коллекторах Москвы пройдет ремонт - РИА Новости, 31.03.2023

В 17 коммуникационных коллекторах Москвы пройдет ремонт

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и работы по модернизации в 17 коммуникационных коллекторах, сообщил... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:34

2023-03-31T09:34

2023-03-31T09:34

городское хозяйство москвы

зеленоград

петр бирюков

москва

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россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт и работы по модернизации в 17 коммуникационных коллекторах, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году завершим работы в 13 коллекторах на участках общей протяженностью 29 километров, еще на четырех объектах начнется ремонт", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в Зеленограде завершится капитальный ремонт строительных конструкций коллектора "Солнечная аллея", на западе Москвы будут выполнены работы первого этапа в коллекторе "Можайский". Мероприятия по модернизации инженерных систем пройдут в коллекторах "Профсоюзный" и "Проспект Вернадского" в Юго-Западном административном округе. "В рамках проектов проводится восстановление гидроизоляции сооружений, усиление строительных конструкций, замена технологических и кабельных металлоконструкций, при необходимости обновляем системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды. Расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.

https://realty.ria.ru/20230301/polikliniki-1855060353.html

https://ria.ru/20230301/kapremont-1855096212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, зеленоград, петр бирюков, москва, капремонт в москве, россия