https://ria.ru/20230331/razvitie-1862081836.html

США не смогут лишить Китай статуса развивающейся страны, считают эксперты

США не смогут лишить Китай статуса развивающейся страны, считают эксперты - РИА Новости, 31.03.2023

США не смогут лишить Китай статуса развивающейся страны, считают эксперты

Намерения палаты представителей конгресса США лишить Китай статуса развивающейся страны являются признаком неуверенности, политическим театром и вряд ли... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:49

2023-03-31T11:49

2023-03-31T11:50

китай

пекин

всемирная торговая организация (вто)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Намерения палаты представителей конгресса США лишить Китай статуса развивающейся страны являются признаком неуверенности, политическим театром и вряд ли увенчаются успехом в силу отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств-членов Всемирной торговой организации, заявили РИА Новости западные эксперты. В понедельник нижняя палата конгресса единогласно приняла проект закона, предписывающий госсекретарю США содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон. Как отмечают эксперты, усилиям США по лишению Китая статуса развивающейся страны препятствует, в частности, отсутствие четко установленных определений развитых и развивающихся стран в рамках ВТО, в связи с чем каждое государство само определяет свой статус. "Законопроект палаты сосредоточен непосредственно на ВТО. Изменить статус Китая в ВТО без согласия Китая будет непросто. Как я понимаю, статус развивающейся страны обозначается самой страной и не подлежит решению Генерального совета или Органа по разрешению споров. Для того, чтобы принять стандарт по присвоению статуса развивающейся страны, потребуется единогласное решение членов ВТО. Такого консенсуса в обозримом будущем нет," - сказал РИА Новости специалист по санкциям в Институте мировой экономики Петерсона Гэри Хафбауэр. Профессор политологии в Юнион-колледж Марк Даллас считает, что инициатива американских законодателей вряд ли достигнет успеха, так как это "в большей степени внутриполитическая стратегия, нежели настоящая стратегия по внешней экономической политике". Эксперт предположил, что республиканцы, которые теперь контролируют нижнюю палату конгресса, пытаются проводить более жесткую политику в отношении Китая, чтобы выгодно отличаться на фоне администрации Джо Байдена по этому вопросу и таким образом привлечь внимание избирателей. "Я ожидаю новых односторонних экспортных ограничений и санкций от администрации Байдена. Однако, подобно предыдущим экспортным ограничениям, они будут очень ограниченными и ориентированными на передовые технологии или отдельные китайские организации. Это означает, что это не то чтобы полномасштабные меры, нацеленные на сдерживание всей китайской экономики," - сказал Даллас РИА Новости, добавив, что он не верит в то, что байденовская администрация попытается ослабить систему международной торговли. В последние годы Соединенные Штаты регулярно обвиняют Китай в злоупотреблении статусом развивающейся страны, так как он дает КНР ряд преференций в рамках системы международной торговли, которые, по мнению критиков, несовместимы с развитой экономикой этого государства. Сам Пекин подобные обвинения отвергает: так, в опубликованной в 2021 году Белой книге Китай именуется самой крупной развивающейся страной в мире.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, всемирная торговая организация (вто), сша, в мире