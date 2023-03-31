https://ria.ru/20230331/pvo-1862219243.html
Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки
Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 31.03.2023
Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:23
2023-03-31T16:23
2023-03-31T16:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9231 единица специальной военной автомобильной техники.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки
Минобороны: российская ПВО уничтожила три украинских дрона и три снаряда HIMARS за сутки
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9231 единица специальной военной автомобильной техники.