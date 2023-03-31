https://ria.ru/20230331/pvo-1862219243.html

Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки

Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 31.03.2023

Российская ПВО уничтожила три украинских дрона за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:23

2023-03-31T16:23

2023-03-31T16:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9231 единица специальной военной автомобильной техники.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф