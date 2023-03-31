https://ria.ru/20230331/psb-1862061668.html

ПСБ профинансирует возведение ЖК для работников технополиса в Прикамье

ПСБ профинансирует возведение ЖК для работников технополиса в Прикамье - РИА Новости, 31.03.2023

ПСБ профинансирует возведение ЖК для работников технополиса в Прикамье

ПСБ предоставит проектное финансирование на сумму более 1,3 миллиарда рублей специализированному застройщику "Новый Звездный" на строительство ЖК для работников РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:14

2023-03-31T11:14

2023-03-31T11:14

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. ПСБ предоставит проектное финансирование на сумму более 1,3 миллиарда рублей специализированному застройщику "Новый Звездный" на строительство ЖК для работников АО "Протон-ПМ" (Роскосмос) и АО "ОДК-ПМ" (Ростех) в Перми, сообщает пресс-служба банка. Новый жилой комплекс будет профинансирован в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях.ПСБ предоставит проектное финансирование застройщику для строительства домов на территории ЖК "Новый Звездный" в микрорайоне Новые Ляды, а также льготные ипотечные программы для работников оборонных предприятий для покупки квартир в новом жилом комплексе. Проект реализуется совместно с Корпорацией развития Пермского края."ПСБ успешно реализует совместные проекты с предприятиями ОПК в области жилищного строительства во многих регионах страны. Наш механизм проектного финансирования позволяет получить инвестиционный кредит на строительство жилых домов под льготный процент, а значит резиденты двигателестроительного кластера Перми смогут приобрести квартиру в ЖК "Новый Звездный" по стоимости квадратного метра существенно ниже рынка и взять ипотеку по льготной ставке", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергея Добрина.Он добавил, что предприятие ОПК таким образом мотивирует наиболее ценных специалистов и привлекает новые кадры."ПСБ — ключевой финансовый партнер нашего предприятия. Уже более 75% сотрудников перешли на зарплатный проект банка. Уверен, эта цифра будет увеличиваться, так как ПСБ предоставляет льготы работникам предприятий Роскосмоса. Мы стремимся развивать взаимодействие с банком в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Совместные решения позволяют внедрять инструменты поддержки сотрудников для приобретения ими жилья в ЖК "Новый Звёздный". Для Пермского края это пилотный проект, который повышает привлекательность региона и работы в ракетно-космической отрасли", - сказал директор АО "Протон-ПМ" Иван Краснов.Жилой комплекс на 480 квартир для обеспечения жильем работников новых производств двигателестроительного кластера будет состоять из трех отдельно стоящих девятиэтажных жилых домов общей площадью 29 000 квадратных метров. Строительство ЖК "Новый Звездный" начнется в 2023 году, срок завершения строительства - 4 квартал 2025 года."Инновационный территориальный кластер "Технополис "Новый Звездный" расположен на территории поселка Новые Ляды в Перми и включает производственные мощности АО "Протон-ПМ" и АО "ОДК-ПМ".

https://ria.ru/20230327/finansirovanie-1860880665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк