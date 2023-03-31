https://ria.ru/20230331/predpriyatie-1862158001.html

В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии

В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии - РИА Новости, 31.03.2023

В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии

Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:16

2023-03-31T14:16

2023-03-31T14:24

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463681_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_417e373a823820cdfe0b0aadb5cc9ac1.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Восстановление отдельных видов техники - сложный и трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов. Для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он уточнил, что это позволит быстрее возвращать такое вооружение в строй.

https://ria.ru/20230331/vooruzheniya-1862157898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность