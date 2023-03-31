https://ria.ru/20230331/predpriyatie-1862158001.html
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии - РИА Новости, 31.03.2023
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии
Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:16
2023-03-31T14:16
2023-03-31T14:24
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Восстановление отдельных видов техники - сложный и трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов. Для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он уточнил, что это позволит быстрее возвращать такое вооружение в строй.
https://ria.ru/20230331/vooruzheniya-1862157898.html
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РИА Новости
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михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерийского вооружения
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Восстановление отдельных видов техники - сложный и трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов. Для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он уточнил, что это позволит быстрее возвращать такое вооружение в строй.
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений