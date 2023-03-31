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В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 31.03.2023 (обновлено: 14:24 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/predpriyatie-1862158001.html
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии - РИА Новости, 31.03.2023
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии
Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:16
2023-03-31T14:24
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Восстановление отдельных видов техники - сложный и трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов. Для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он уточнил, что это позволит быстрее возвращать такое вооружение в строй.
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михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерии

В Минобороны сформируют предприятие для оперативного ремонта артиллерийского вооружения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Принято решение сформировать в составе Минобороны РФ предприятие для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Восстановление отдельных видов техники - сложный и трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов. Для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он уточнил, что это позволит быстрее возвращать такое вооружение в строй.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Мишустин рассказал о производстве востребованных вооружений
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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