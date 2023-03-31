https://ria.ru/20230331/pozhar-1862020137.html

В Хабаровском крае зафиксировали более 40 палов сухой травы

В Хабаровском крае зафиксировали более 40 палов сухой травы - РИА Новости, 31.03.2023

В Хабаровском крае зафиксировали более 40 палов сухой травы

Более 40 палов сухой травы уже потушили в Хабаровском крае со сходом первого снега, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:35

2023-03-31T08:35

2023-03-31T08:35

происшествия

хабаровский край

хабаровск

россия

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Более 40 палов сухой травы уже потушили в Хабаровском крае со сходом первого снега, сообщает краевой главк МЧС РФ. "С начала недели в Хабаровском крае уже зафиксирован 41 пал сухой растительности. В основном они возникали вблизи населенных пунктов или в черте поселений. Для реагирования на них привлекались подразделения пожарной охраны в пределах районов своего выезда, а также сотрудники специализированной пожарной спасательной части в составе временного пожарного поста в селе Георгиевка района имени Лазо", - говорится в сообщении. Как информирует главк, в связи с возрастанием риска возникновения ландшафтных пожаров на островах Кабельный и Большой Уссурийский города Хабаровска выставлены временные пожарные посты. Такие меры предпринимаются в регионе третий год подряд, они показали свою эффективность, уточняет главк. Заблаговременное выставление постов связано с труднодоступностью этой местности и отсутствием подъездных путей для пожарной и иной техники. Дежурство спасателей и пожарных на островной территории продлится до стабилизации пожароопасной обстановки. С 30 марта согласно постановлению губернатора края Михаила Дегтярева в 13 муниципальных образованиях открыт пожароопасный сезон. Кроме этого, на территориях Хабаровска, Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов установлен особый противопожарный режим. По данным пожарных, весной палы травы происходят чаще всего по вине человека. При установлении виновных они будут привлечены к административной, а в ряде случаев, и к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220507/pozhar-1787395424.html

https://ria.ru/20210821/pozhar-1746673764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, хабаровск, россия, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)