https://ria.ru/20230331/pomoschnik-1862060293.html

В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник

В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник - РИА Новости, 31.03.2023

В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник

Электронная система "Патронаж", которая в Липецкой области до недавнего времени использовалась для работы с семьями мобилизованных, теперь ориентирована и на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:12

2023-03-31T11:12

2023-03-31T11:12

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Электронная система "Патронаж", которая в Липецкой области до недавнего времени использовалась для работы с семьями мобилизованных, теперь ориентирована и на беременных жительниц региона, ей пользуются уже более тысячи женщин, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что электронный сервис работает как чат-бот, с помощью которого женщины могут в любое время задать вопрос акушеру, ответ поступит в течение суток. Артамонов обратил особое внимание на то, что сервис не рассчитан на запросы об экстренной помощи. В ситуациях, требующих оперативной медицинской помощи, следует вызывать скорую помощь.По словам главы региона, через чат-бот будущие мамы получают информационную рассылку, например, о занятиях для беременных или о правильном питании. В системе доступны все назначения врача, приходят напоминания о необходимости прохождения медицинских обследований. Когда ребёнок родится, мама получит уведомление о том, когда ей необходимо посетить гинеколога. Новым сервисом пользуются уже более тысячи липецких женщин."Этот сервис хорошо себя зарекомендовал в работе с семьями мобилизованных. Он повышает информированность, позволяет в любое время обратиться за помощью и фактически гарантирует её получение, так как действует ещё и система контроля. Это важный шаг в развитии социальной сферы, которую мы стараемся сделать более клиентоцентричной", – отметил Артамонов.Электронная система была протестирована в женской консультации №1 в Липецке. После положительных отзывов от будущих мам к ней подключили все женские консультации областного центра.

https://ria.ru/20230328/obrascheniya-1861195314.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов