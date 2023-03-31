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В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник - РИА Новости, 31.03.2023
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Липецкая область
 
11:12 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/pomoschnik-1862060293.html
В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник
В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник - РИА Новости, 31.03.2023
В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник
Электронная система "Патронаж", которая в Липецкой области до недавнего времени использовалась для работы с семьями мобилизованных, теперь ориентирована и на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:12
2023-03-31T11:12
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Электронная система "Патронаж", которая в Липецкой области до недавнего времени использовалась для работы с семьями мобилизованных, теперь ориентирована и на беременных жительниц региона, ей пользуются уже более тысячи женщин, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что электронный сервис работает как чат-бот, с помощью которого женщины могут в любое время задать вопрос акушеру, ответ поступит в течение суток. Артамонов обратил особое внимание на то, что сервис не рассчитан на запросы об экстренной помощи. В ситуациях, требующих оперативной медицинской помощи, следует вызывать скорую помощь.По словам главы региона, через чат-бот будущие мамы получают информационную рассылку, например, о занятиях для беременных или о правильном питании. В системе доступны все назначения врача, приходят напоминания о необходимости прохождения медицинских обследований. Когда ребёнок родится, мама получит уведомление о том, когда ей необходимо посетить гинеколога. Новым сервисом пользуются уже более тысячи липецких женщин."Этот сервис хорошо себя зарекомендовал в работе с семьями мобилизованных. Он повышает информированность, позволяет в любое время обратиться за помощью и фактически гарантирует её получение, так как действует ещё и система контроля. Это важный шаг в развитии социальной сферы, которую мы стараемся сделать более клиентоцентричной", – отметил Артамонов.Электронная система была протестирована в женской консультации №1 в Липецке. После положительных отзывов от будущих мам к ней подключили все женские консультации областного центра.
https://ria.ru/20230328/obrascheniya-1861195314.html
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Артем Смирнов
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

В Липецкой области у будущих мам появился электронный помощник

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Электронная система "Патронаж", которая в Липецкой области до недавнего времени использовалась для работы с семьями мобилизованных, теперь ориентирована и на беременных жительниц региона, ей пользуются уже более тысячи женщин, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что электронный сервис работает как чат-бот, с помощью которого женщины могут в любое время задать вопрос акушеру, ответ поступит в течение суток. Артамонов обратил особое внимание на то, что сервис не рассчитан на запросы об экстренной помощи. В ситуациях, требующих оперативной медицинской помощи, следует вызывать скорую помощь.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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По словам главы региона, через чат-бот будущие мамы получают информационную рассылку, например, о занятиях для беременных или о правильном питании. В системе доступны все назначения врача, приходят напоминания о необходимости прохождения медицинских обследований. Когда ребёнок родится, мама получит уведомление о том, когда ей необходимо посетить гинеколога. Новым сервисом пользуются уже более тысячи липецких женщин.
"Этот сервис хорошо себя зарекомендовал в работе с семьями мобилизованных. Он повышает информированность, позволяет в любое время обратиться за помощью и фактически гарантирует её получение, так как действует ещё и система контроля. Это важный шаг в развитии социальной сферы, которую мы стараемся сделать более клиентоцентричной", – отметил Артамонов.
Электронная система была протестирована в женской консультации №1 в Липецке. После положительных отзывов от будущих мам к ней подключили все женские консультации областного центра.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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