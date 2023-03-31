https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html
Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности
Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности - РИА Новости, 31.03.2023
Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности
Россия, как оплот Русского мира и один из суверенных центров мирового развития, выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:12
2023-03-31T15:12
2023-03-31T15:12
россия
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия, как оплот Русского мира и один из суверенных центров мирового развития, выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, говорится в обновленной концепции внешней политики России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В обновленной концепции говорится, что "Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества". "Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей", - отмечается в документе. В концепции подчеркивается, что усилия по укреплению роли и прогрессивному развитию международного права должны учитывать реалии многополярного мира. "Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьба за историческую правду", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862171232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, общество
Россия, Русская православная церковь, Общество
Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности
Концепция внешней политики: Россия будет защищать духовно-нравственные ценности
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия, как оплот Русского мира и один из суверенных центров мирового развития, выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, говорится в обновленной концепции внешней политики России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В обновленной концепции говорится, что "Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества".
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
"Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей", - отмечается в документе.
В концепции подчеркивается, что усилия по укреплению роли и прогрессивному развитию международного права должны учитывать реалии многополярного мира.
"Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви
от дискриминации, борьба за историческую правду", - добавляется в документе.
Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России