https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html

Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности

Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности - РИА Новости, 31.03.2023

Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности

Россия, как оплот Русского мира и один из суверенных центров мирового развития, выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:12

2023-03-31T15:12

2023-03-31T15:12

россия

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия, как оплот Русского мира и один из суверенных центров мирового развития, выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, говорится в обновленной концепции внешней политики России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В обновленной концепции говорится, что "Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества". "Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей", - отмечается в документе. В концепции подчеркивается, что усилия по укреплению роли и прогрессивному развитию международного права должны учитывать реалии многополярного мира. "Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьба за историческую правду", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862171232.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русская православная церковь, общество