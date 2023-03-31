https://ria.ru/20230331/politika-1862162239.html
Лавров рассказал, что предусматривает новая Концепция внешней политики
Лавров рассказал, что предусматривает новая Концепция внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Лавров рассказал, что предусматривает новая Концепция внешней политики
В условиях внешних угроз в новой концепции внешней политики подтверждено, что принцип неделимости безопасности возможен на основе взаимности, заявил министр... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:26
2023-03-31T14:26
2023-03-31T14:38
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В условиях внешних угроз в новой концепции внешней политики подтверждено, что принцип неделимости безопасности возможен на основе взаимности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В условиях острых внешних угроз наша готовность соблюдать принцип неделимости безопасности подтверждается, но в отношении только тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе", - сказал Лавров в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видео-конференции.Лавров, выступая на заседании Совбеза РФ, отметил, что новой концепцией "констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости"."Признаётся экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа", - сказал министр."В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России", - сказал министр в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видео-конференции.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862167018.html
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862161660.html
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россия, сша, политика
Лавров рассказал, что предусматривает новая Концепция внешней политики
Лавров: в новой Концепции внешней политики США названы проводником антироссийской линии
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В условиях внешних угроз в новой концепции внешней политики подтверждено, что принцип неделимости безопасности возможен на основе взаимности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В условиях острых внешних угроз наша готовность соблюдать принцип неделимости безопасности подтверждается, но в отношении только тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе", - сказал Лавров в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видео-конференции.
Опубликована новая Концепция внешней политики России
Лавров, выступая на заседании Совбеза РФ, отметил, что новой концепцией "констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости".
"Признаётся экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа", - сказал министр.
"В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России", - сказал министр в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видео-конференции.
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