https://ria.ru/20230331/politika-1862160324.html
Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики
Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики
Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь об обновленной концепции внешней политики России, заявил, что ее логика отражает революционные подвижки в международных РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:22
2023-03-31T14:22
2023-03-31T14:34
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь об обновленной концепции внешней политики России, заявил, что ее логика отражает революционные подвижки в международных делах."Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович (Путин), отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции", - сказал министр в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции."Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", - заявил Лавров."Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться ", - добавил глава МИД.
https://ria.ru/20230327/izolyatsiya-1860915521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, политика
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Политика
Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики
Лавров: в новой Концепции внешней политики говорится о перестройке мировой экономики
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь об обновленной концепции внешней политики России, заявил, что ее логика отражает революционные подвижки в международных делах.
"Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович (Путин), отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции", - сказал министр в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
"Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", - заявил Лавров.
"Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться ", - добавил глава МИД.
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров