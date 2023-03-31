https://ria.ru/20230331/politika-1862160324.html

Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики

Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023

Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики

Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь об обновленной концепции внешней политики России, заявил, что ее логика отражает революционные подвижки в международных РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:22

2023-03-31T14:22

2023-03-31T14:34

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь об обновленной концепции внешней политики России, заявил, что ее логика отражает революционные подвижки в международных делах."Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович (Путин), отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции", - сказал министр в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции."Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", - заявил Лавров."Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться ", - добавил глава МИД.

https://ria.ru/20230327/izolyatsiya-1860915521.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, политика