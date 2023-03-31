https://ria.ru/20230331/podmoskove-1862049004.html

В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных

В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных - РИА Новости, 31.03.2023

В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных

Видео об ответственном отношении к домашним животным покажут на 400 медиаэкранах автобусов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:09

2023-03-31T11:09

2023-03-31T11:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

мострансавто

домашние животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851161135_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_89fc26daeb29f78df52f58b9b032e0c1.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Видео об ответственном отношении к домашним животным покажут на 400 медиаэкранах автобусов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Информационные материалы о том, как чипировать домашних животных, что делать, если увидел безнадзорную собаку, появились на 400 медиаэкранах, размещенных в салонах автобусов "Мострансавто". Кроме того, мы обращаем внимание на то, чем опасен самовыгул домашних животных", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861872310.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов, мострансавто, домашние животные