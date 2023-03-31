https://ria.ru/20230331/podmoskove-1862049004.html
В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных
В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных - РИА Новости, 31.03.2023
В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных
Видео об ответственном отношении к домашним животным покажут на 400 медиаэкранах автобусов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:09
2023-03-31T11:09
2023-03-31T11:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
мострансавто
домашние животные
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Видео об ответственном отношении к домашним животным покажут на 400 медиаэкранах автобусов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Информационные материалы о том, как чипировать домашних животных, что делать, если увидел безнадзорную собаку, появились на 400 медиаэкранах, размещенных в салонах автобусов "Мострансавто". Кроме того, мы обращаем внимание на то, чем опасен самовыгул домашних животных", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861872310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов, мострансавто, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Мострансавто, домашние животные